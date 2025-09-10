Πλακιάς: Ζητάει κακούργημα για όλους στην υπόθεση Τριαντόπουλου

Κατέθεσαν ο Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς για το «μπάζωμα» στα Τέμπη.

«Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος».

Με τα λόγια αυτά ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την οργή του, βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος με την οποία έχει παραπεμφθεί ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα» του χώρου του πολύνεκρου δυστυχήματος.

«Ήρθαμε εδώ για να δει η ανακρίτρια τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη «πλημμέλημα» δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα», τόνισε ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη προσθέτοντας: «Εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε…Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης…εμένα δεν με ενδιαφέρει».

Μαζί του και ο αδελφός του Δημήτρης Πλακιάς ο οποίος έχασε και αυτός την κόρη του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Είχαμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία τον παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και…Σια που λέμε εμείς και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή», είπε ο Δημήτρης Πλακιάς.

Τα δύο αδέλφια τα οποία είχαν κληθεί από την αρεοπαγίτη ανακρίτρια που διενεργεί την έρευνα για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τυχόν συμμετόχους στην αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη, κατέθεσαν επί σχεδόν δύο ώρες , «Οι εντολείς μου κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντοπούλου και όσων περιλαμβάνει η δικογραφία. Αναμένουμε το σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε κι εκεί παράσταση προς υποστήριξή κατηγορίας», ανάφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Λεωνίδας Κουμπούρας, ο οποίος πιθανολόγησε πως η μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών θα προσδιοριστεί στη Λάρισα στις αρχές του νέου έτους.