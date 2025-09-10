Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πλακιάς: Ζητάει κακούργημα για όλους στην υπόθεση Τριαντόπουλου

eurokinissi eurokinissi
Κατέθεσαν ο Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς για το «μπάζωμα» στα Τέμπη.

«Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος».

Με τα λόγια αυτά ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την οργή του, βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος με την οποία έχει παραπεμφθεί ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα» του χώρου του πολύνεκρου δυστυχήματος.

«Ήρθαμε εδώ για να δει η ανακρίτρια τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη «πλημμέλημα» δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα», τόνισε ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη προσθέτοντας: «Εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε…Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης…εμένα δεν με ενδιαφέρει».

Μαζί του και ο αδελφός του Δημήτρης Πλακιάς ο οποίος έχασε και αυτός την κόρη του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Είχαμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία τον παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και…Σια που λέμε εμείς και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή», είπε ο Δημήτρης Πλακιάς.

Τα δύο αδέλφια τα οποία είχαν κληθεί από την αρεοπαγίτη ανακρίτρια που διενεργεί την έρευνα για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τυχόν συμμετόχους στην αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη, κατέθεσαν επί σχεδόν δύο ώρες , «Οι εντολείς μου κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντοπούλου και όσων περιλαμβάνει η δικογραφία. Αναμένουμε το σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε κι εκεί παράσταση προς υποστήριξή κατηγορίας», ανάφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Λεωνίδας Κουμπούρας, ο οποίος πιθανολόγησε πως η μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών θα προσδιοριστεί στη Λάρισα στις αρχές του νέου έτους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Ελλάδα
Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Πολιτική
Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία των Τεμπών για τους Γενικούς Γραμματείς

Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία των Τεμπών για τους Γενικούς Γραμματείς

Ελλάδα
Μήνυση κατά του Εφέτη Ανακριτή των Τεμπών και του προϊσταμένου Εισαγγελίας Εφετών από συγγενείς θυμάτων

Μήνυση κατά του Εφέτη Ανακριτή των Τεμπών και του προϊσταμένου Εισαγγελίας Εφετών από συγγενείς θυμάτων

Ελλάδα

NETWORK

Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Στο Αυτόφωρο ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για τα φακελάκια

Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Στο Αυτόφωρο ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για τα φακελάκια

healthstat.gr
Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

ienergeia.gr
ΕΣΠΕΝ: Η προστασία του καταναλωτή περνά μέσα από την αντιμετώπιση δομικών ζητημάτων της αγοράς

ΕΣΠΕΝ: Η προστασία του καταναλωτή περνά μέσα από την αντιμετώπιση δομικών ζητημάτων της αγοράς

ienergeia.gr
Τι μας συμβαίνει όταν ακούμε το κλάμα ενός μωρού – Νέα μελέτη

Τι μας συμβαίνει όταν ακούμε το κλάμα ενός μωρού – Νέα μελέτη

healthstat.gr
Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

healthstat.gr
Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

ienergeia.gr
Ξεκινά το έργο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας

Ξεκινά το έργο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας

ienergeia.gr
Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

healthstat.gr