Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μία δόση φθινοπώρου με ισχυρές καταιγίδες και βροχές

Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες στα βόρεια τμήματα της χώρας σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μία ισχυρή κακοκαιρία θα περάσει, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας και αυτή θα είναι η αιτία που από αύριο μέχρι και την Παρασκευή θα δούμε πιο άστατες καιρικές συνθήκες προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Προσοχή πρέπει να δείξουμε στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας μας, βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουν ισχυρά φαινόμενα από αύριο το απόγευμα και στη συνέχεια κατά περιόδους.

Στον αντίποδα, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό του μελτεμιού. Επομένως τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες ανεβαίνει η θερμοκρασία, κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Την ίδια στιγμή θα έχουμε όμως άστατο καιρό προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Κάποια πιθανότητα για μπόρες υπάρχει προς το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όχι όμως κάτι το αξιόλογο.

Περιορίζονται οι βοριάδες, κυρίως σε Κυκλάδες και νοτιοανατολικότερα. Ο νοτιάς θα ανεβάσει τον υδράργυρο από αύριο και στη συνέχεια.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια και καθαρός ουράνιος θόλος. Ο υδράργυρος κοντά στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό της πόλης το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα αργά το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη. Η θερμοκρασία έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη και Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στο βόρειο - βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας.

Θέλει προσοχή από αύριο το απόγευμα, το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Μακεδονία, όπου θα δεχτούν βροχές και τοπικές ισχυρές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις και αυξημένη συχνότητα κεραυνών.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα.

Επομένως αύριο η χώρα θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, από τη Θεσσαλία και πιο νότια θα επικρατήσει το καλοκαιράκι και πιο βόρεια έρχεται μία δόση φθινοπώρου, μία ανάσα φθινοπωρινή που όμως χριεάζεται προσοχή γιατί αυτά τα φαινόμενα μπορεί να έχουν ένταση.

Το Σαββατοκύριακο θα περιοριστεί η αστάθεια, θα ενισχυθούν τα μελτέμια και θα πέσει η θερμοκρασία, για να έχουμε πιο συμβατές για την εποχή συνθήκες.