ΕΚΠΑ για σεισμό στον Ευβοϊκό: 5,3 ρίχτερ η δόνηση - Υψηλή η πιθανότητα να ήταν ο κύριος

Ο σεισμός τελικά ήταν 5.3 Ρίχτερ σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα - Η πορεία της μετασεισμικής ακολουθίας και οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων του ΕΚΠΑ.

Τελικά ο σεισμός που ταρακούνησε σήμερα στις 00:27 τα ξημερώματα τον νότιο Ευβοϊκό με επίκεντρο τα Νέα Στύρα αναθεωρήθηκε ως προς το μέγεθός του και από 5.2 Ρίχτερ αναβαθμίστηκε σε 5.3 σύμφωνα με την Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δεδομένα και τις μελέτες των σεισμολόγων τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου στις 00:27 ώρα Ελλάδος, εκδηλώθηκε σεισμός μεγέθους ML=5,3 στον υποθαλάσσιο χώρο του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου, κοντά στην Αττική και τη Χαλκίδα. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 13 χλμ. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε Αττική και Νότια Εύβοια, με μέγιστη ένταση στην περιοχή Αγίας Μαρίνας – Μαραθώνα και στα Νέα Στύρα. Προσεισμοί και μετασεισμοί σημειώθηκαν πριν και μετά το γεγονός, με τον μεγαλύτερο μετασεισμό να φτάνει ML=2,8 μέχρι το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, η περιοχή έχει μέτρια σεισμικότητα, χωρίς σημαντικά ιστορικά προηγούμενα, και ο σεισμός έχει υψηλή πιθανότητα να ήταν ο κύριος.

METASEISMOI 99 1509d

Όπως τονίζεται από τους σεισμολόγους έχοντας εξετάσει και η μετασεισμική ακολουθία «Το δυναμικό των ρηγμάτων της περιοχής του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου, όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επομένως, εφόσον δεν υπάρξει μετανάστευση επικέντρων, ο σεισμός ML=5.3 που εκδηλώθηκε ήταν, με υψηλή πιθανότητα, ο κύριος σεισμός.»

Η ακτινογραφία των χθεσινών 5.3 Ρίχτερ στον Ευβοϊκό

SEISMOS EVOIA 99 15e06

Η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ συνεδρίασε εκτάκτως την ίδια ημέρα (09/09/2025, 01:00) για να εξετάσει τα δεδομένα. Σύμφωνα με την ομόφωνη εκτίμησή της, η σεισμική δόνηση προήλθε από περιοχή μέτριας σεισμικότητας χωρίς σημαντικά ιστορικά προηγούμενα, αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητή λόγω της εγγύτητας του επικέντρου με την Αττική. Έχει ήδη εκδηλωθεί μικρός αριθμός μετασεισμών και είναι πιθανή η συνέχισή τους.

IGMA 99 cc35b

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην Αττική όσο και στη Νότια Εύβοια. Μερικές ώρες πριν από τον σεισμό ML=5.3 9/9/2025 00:27:58 ώρα Ελλάδος, είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 3 μικρότεροι σεισμοί στον ίδιο εστιακό χώρο, με τον μεγαλύτερο προσεισμό από αυτούς να έχει εκδηλωθεί στις 8/9/2025 22:17:36 ώρα Ελλάδος (19:17:36 GMT), με μέγεθος ML=2.5. Μέχρι τις 10:30 (ώρα Ελλάδος) της 9/9/2025, είχαν σημειωθεί 13 μετασεισμοί με μέγεθος ΜL≥2.0, και αρκετοί μικρότεροι, με μεγαλύτερο μέγεθος μετασεισμού το ΜL=2.8.

Το ιστορικό σεισμικότητας της περιοχής

Σύμφωνα με τον κατάλογο σεισμών της Ελλάδας των Makropoulos et al. (2012), για την περίοδο 1900 έως και 2009, στην επικεντρική περιοχή δεν έχουν καταγραφεί σεισμοί με μέγεθος M³4.0. Τα πιο πρόσφατα χρόνια, παρά την πιο λεπτομερή παρακολούθηση της σεισμικότητας από το Ενιαίο Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων (ΕΕΔΣ), η περιοχή αυτή εμφανίζει γενικά χαμηλό ρυθμό σεισμικότητας. Ωστόσο, ανατολικότερα στη Νότια Εύβοια, στην περιοχή Πολυπόταμος, πλησίον και ΒΒΔ των Στύρων, τον Οκτώβριο του 2022 άρχισε να εμφανίζεται ένα σεισμικό σμήνος, το οποίο εντάθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022 με τρεις σεισμούς μεγέθους 4.8, 4.2 και 5.0, αντίστοιχα. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους σημειώθηκαν άλλοι τέσσερις σεισμοί με μεγέθη 4.0-4.4. Κατά την ίδια περίοδο, και σε άλλες περιοχές της Εύβοιας παρουσιάστηκαν πρόσκαιρες σεισμικές εξάρσεις, όπως στα Ψαχνά (όπου το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ έχει εγκαταστήσει μόνιμο σεισμολογικό σταθμό εντός των χώρων του Πανεπιστημίου), με έναν σεισμό Μ=5.0 στις 28 Δεκεμβρίου 2022, στις Μαρκάτες, με έναν σεισμό Μ=4.3 στις 4 Ιανουαρίου 2023, και στο Προκόπι, με έναν σεισμό Μ=5.0 στις 3 Νοεμβρίου 2023 (Kaviris et al., 2024). Ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στην περιοχή Πολυπόταμος, πλησίον των Στύρων, εκδηλώθηκε στις 22 Απριλίου 2023 και είχε μέγεθος 4.6.

