Ζιακόπουλος: Με ομπρέλα και κοντομάνικα ο καιρός της εβδομάδας- Πού θα βρέξει
Με τι καιρό θα ανοίξουν τα σχολεία - Η αναλυτική προγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τις περιοχές που θα βρέξει.

Παραμονές της έναρξης των σχολείων και άπαντες προετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία. Ο καιρός θα είναι ευνοικός τις πρώτες μέρες της νέας σχολικής χρονιάς με την θερμοκρασία να είναι σταθερά σε ανοδική πορεία για τα δεδομένα της εποχής φτάνοντας μέχρι και τους 34 βαθμούς.

Στην καθιερωμένη πρόγνωσή του για τον καιρό της εβδομάδας ο Δημήτρης Ζιακόπουλος μέσω του ιστολογίου χαρακτηρίζει το καιρικό σκηνικό ως «τυπικές μέρες του Σεπτέμβρη με… τσιμπημένες τις τιμές της θερμοκρασίας!». Όπως εξηγεί η καλοκαιρία θα συνεχιστεί σε γενικές γραμμές με μικρά διαλείμματα βροχών και καταιγίδων χωρίς όμως να προκαλέσουν προβλήματα. Ο καιρός της εβδομάδας αναμένεται δύο ταχυτήτων συνδυάζοντας ζέστη και βροχές σε ορισμένες περιοχές.

Σε γενικές γραμμές την Τρίτη αναμένονται βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και το Καρπάθιο Πέλαγος, με θερμοκρασίες έως 34°C και περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Β-ΒΑ Ελλάδας. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, άνεμοι 3-5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη πιθανές σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Δ-ΒΔ Θεσσαλία. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές: 34-36°C στην ηπειρωτική Ελλάδα και 31-33°C στα νησιά.

Συνεπώς, η «συνταγή» της εβδομάδας είναι ομπρέλα για τις τοπικές βροχές και κοντομάνικο για τη ζέστη στις υπόλοιπες περιοχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η χώρα θα βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα ΒΔ Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βόρειων ανέμων με ένταση το πολύ 6 μποφόρ στο Α-ΝΑ Αιγαίο και το Καρπάθιο Πέλαγος. Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της Β-ΒΑ Ελλάδας και η θερμοκρασία δύσκολα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη (10/9), δεν προβλέπονται βροχές και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς.

Την Πέμπτη (11/9), οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δ. Μακεδονία και τη Δ-ΒΔ Θεσσαλία. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά (μέγιστες τιμές: στην ηπειρωτική Ελλάδα 34 με 36 βαθμοί και στη νησιωτική χώρα 31 με 33 βαθμοί).»

