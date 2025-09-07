Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται 35αρια και όχι βροχές - Ο καιρός μέχρι 17/9

Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών. Το δελτίο από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ηλιοφάνεια και τις επόμενες μέρες θα έχουμε στην χώρα μας με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι τη Δευτέρα θα λείψουν οι συννεφιές στα Δυτικά και ΒΔ. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε επίσης τοπικές συννεφιές, ενώ την Πέμπτη θα έχουμε περισσότερα σύννεφα.

Ειδικότερα, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε στα βόρεια της χώρας, στα Πιέρια και στην ορεινή Κρήτη κάποιες λίγες τοπικές μπόρες, ενώ κάποιες πιο δυνατές μπόρες θα έχουμε στα ΒΒΔ σύνορα της χώρας την Πέμπτη.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη και την Πέμπτη θα ανέβει φτάνοντας τους 34-35 βαθμούς στα κεντρικά, τους 30 στα νότια και από 26 έως και 30 στα βόρεια. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και στα ανατολικά νησιωτικά τους 31 βαθμούς.

Πάντως σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από την Παρασκευή 12/9 έως και 17/9 ο υδράργυρος θα υποχωρήσει.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=rj7k1YfF-iE}