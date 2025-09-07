Καιρός: Τι ώρα και πού αναμένονται σήμερα τοπικές καταιγίδες

Πέφτει η θερμοκρασία από σήμερα. Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Γενικά αίθριος καιρός είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις εως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που κατά τόπους στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια, θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.