Καιρός: Τι ώρα και πού αναμένονται σήμερα τοπικές καταιγίδες

Καιρός: Τι ώρα και πού αναμένονται σήμερα τοπικές καταιγίδες Φωτογραφία: Unsplash
Πέφτει η θερμοκρασία από σήμερα. Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Γενικά αίθριος καιρός είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις εως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που κατά τόπους στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια, θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Τα μελτέμια παίρνουν το πάνω χέρι - Προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιών

Τα δύο πρόσωπα του καιρού σήμερα, πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Σάκης Αρναούτογλου: Επιμένει η ζέστη - Αυτός είναι ο καιρός μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Με τι καιρό θα ανοίξουν τα σχολεία: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

