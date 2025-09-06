Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου (βίντεο)

Η στιγμή που το παίρνουν και προσπαθούν να ξεφύγουν.

Δύο άτομα στην Ομόνοια σκαρφάλωσαν σε ταράτσα κτιρίου και «ξήλωσαν» κλιματιστικό.

Είναι λίγα λεπτά μετα τις τρεις το μεσημέρι. Σύμφωνα με ντοκουμέντο του Star, δύο άτομα έχουν ανέβει σε ταράτσα κτιρίου στην οδό Σατωβριάνδου κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας και προσπαθούν να μεταφέρουν ένα κλιματιστικό που μόλις «ξήλωσαν» απο τον τοίχο κτιρίου.

Κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι η κάμερα καταγράφει καρέ καρέ την κλοπή και προσπαθούν να φύγουν. Μάλιστα είχαν τοποθετήσει μέσα από την περίφραξη διπλανού κτιρίου μια σκάλα για να μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν με ευκολία και να κλέβουν. Στη συνέχεια πηδούν την περίφραξη.