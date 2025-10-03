Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης.ε

Σύμφωνα με τις πρώτε πληροφορίες ο ένας εκ των δραστών εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός.