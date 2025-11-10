Πριν επενδύσεις σε νέα συσκευή, δες ποια χαρακτηριστικά κάνουν πραγματικά τη διαφορά σε άνεση, κατανάλωση και ποιότητα αέρα, για κάθε εποχή του χρόνου.

Είτε πρόκειται για τον καύσωνα του Ιουλίου είτε για την υγρασία και το κρύο του Νοεμβρίου, το σωστό μικροκλίμα στο σπίτι είναι καθοριστικό για την άνεση και την υγεία σου. Αν λοιπόν αναρωτιέσαι αν χρειάζεσαι κλιματιστικό, αφυγραντήρα ή και τα δύο, ο παρακάτω οδηγός θα σε βοηθήσει να κάνεις τη σωστή επιλογή, κατανοώντας πώς μεταφράζονται οι τεχνικές προδιαγραφές στην πράξη.

Έφτασε η εποχή του χρόνου που λίγο οι προσφορές της Black Friday, λίγο οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία, σε κάνουν να αναρωτιέσαι: «Χρειάζομαι κλιματιστικό ή αφυγραντήρα; Μήπως και τα δύο; Και ποιες από αυτές τις αινιγματικές προδιαγραφές έχουν πραγματική σημασία για μένα». Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με έναν απλό και κατανοητό οδηγό...

Γιατί να αποκτήσεις κλιματιστικό;

Όταν στις συνελεύσεις της πολυκατοικίας τα ερωτήματα «πότε θα βάλουμε πετρέλαιο;» ή «ποιες ώρες θα ανάβουμε καλοριφέρ;» (όταν δεν υπάρχει αυτόνομη θέρμανση) παραμένουν αναπάντητα, όταν έχεις ένα μεγάλο σπίτι αλλά θέλεις να θερμαίνεις μόνο ένα-δυο δωμάτια, γιατί σε αυτά περνάς το 90% του χρόνου σου ή όταν το κλιματιστικό που έχεις στον τοίχο καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από ό,τι οι προβολείς ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να… τρέμεις να το χρησιμοποιήσεις, τότε δεν είναι υπερβολή να παραδεχτείς πως ένα καινούργιο air condition θα σου αλλάξει τη ζωή!

Τι να προσέξεις πριν την αγορά κλιματιστικού

BTU: Ένα από τα πρώτα κριτήρια που διαμορφώνουν τη λίστα των υποψήφιων μοντέλων είναι, αναμφίβολα, τα BTU, καθώς αντανακλούν την ισχύ ενός κλιματιστικού. Έτσι, το πρώτο πράγμα που καλείσαι να αποφασίσεις είναι η κατηγορία BTU του επόμενού σου air condition, ανάλογα με τα τετραγωνικά του δωματίου που θα εγκατασταθεί. Ωστόσο, το μέγεθος του χώρου δεν είναι το μοναδικό κριτήριο, καθώς παράγοντες όπως η επαρκής θερμομόνωση, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ειδικά όταν αμφιταλαντεύεσαι ανάμεσα σε δύο κατηγορίες. Για παράδειγμα, ένα δωμάτιο έως 20 τ.μ. με αξιοπρεπή μόνωση μπορεί να αρκεστεί σε ένα κλιματιστικό 9.000 BTU, αλλά για λίγο μεγαλύτερο (έως 25 τ.μ.) σου προτείνουμε να εξερευνήσεις την κατηγορία των 12.000 BTU. Τα 18.000 BTU μπορούν να ζεστάνουν ή να δροσίσουν απροβλημάτιστα ένα μεγάλο χώρο έως και 45 τ.μ., ενώ για ακόμα μεγαλύτερους χώρους καλό είναι να καταφύγεις στην κατηγορία των 24.000 BTU.



Ενεργειακή κλάση και δείκτες SEER/SCOP: Πιθανότατα, ήδη, γνωρίζεις πως όσο πιο υψηλή είναι η ενεργειακή κλάση ενός κλιματιστικού (π.χ. Α+++), τόσο χαμηλότερη θα είναι η κατανάλωση ρεύματος και η οικονομία που θα κάνεις στον λογαριασμό του ρεύματος. Στις ενεργειακές ετικέτες αναγράφεται διαφορετική κλάση ανά ψύξη/θέρμανση, οπότε αν προορίζεις το κλιματιστικό μόνο για ψύξη ή μόνο για θέρμανση, εστίασε στη συγκεκριμένη λειτουργία. Για ακόμα πιο λεπτομερή σύγκριση, εστίασε στους δείκτες SEER και SCOP, όπου σου προτείνουμε να κινηθείς σε επιλογές με SEER > 6 (ψύξη) και SCOP > 4 (θέρμανση). Όσο πιο υψηλοί είναι οι εν λόγω δείκτες, τόσο πιο αποδοτικό είναι το air condition. «Μασημένη τροφή» θα βρεις πάνω στην ενεργειακή ετικέτα και όσον αφορά τη μέση ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε kWh για ψύξη και για θέρμανση, ώστε να ξέρεις περίπου πόσο θα είναι το χρηματικό… αποτύπωμα μιας τυπικής χρήσης στον λογαριασμό ρεύματος.

Τεχνολογία inverter: Η τεχνολογία inverter είναι πιθανότατα η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα σε ένα νέο μοντέλο και το «αρχαίο» κλιματιστικό που έχεις, ήδη, στον τοίχο σου και αρνείσαι να χρησιμοποιήσεις γιατί φουσκώνει τους λογαριασμούς ρεύματος. Οι συσκευές inverter καταναλώνουν το ελάχιστο της ενέργειας που απαιτείται για να κρατήσουν σταθερή την επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο σου, ρυθμίζοντας τις «στροφές» του μοτέρ, σε αντίθεση με τα «on-off» μοντέλα που ανοιγοκλείνουν βάσει ενός θερμοστάτη και η μοναδική επιλογή λειτουργίας τους είναι η μέγιστη ισχύς. Τα κλιματιστικά inverter έχουν αξιοσημείωτα βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, πιο αθόρυβη λειτουργία και μεγαλύτερη αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

Επίπεδα θορύβου: Στην ενεργειακή ετικέτα που προαναφέραμε αναγράφονται και τα επίπεδα θορύβου της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Μετριούνται σε decibel (dB) και αν προορίζεις το air condition για το υπνοδωμάτιο, μην ξεπεράσεις το φράγμα των 50dB. Θα σου προτείναμε και η εξωτερική μονάδα να μην υπερβαίνει τα 65dB, καθώς, συνήθως, τοποθετείται στο μπαλκόνι και τους καλοκαιρινούς μήνες, τουλάχιστον, υποθέτουμε πως σκοπεύεις να το αξιοποιείς!

Σύνδεση Wi-Fi: Δεν χρειάζεται να είσαι… gadgetάκιας ή να έχεις στήσει ένα smart οικοσύστημα στο σπίτι σου, προκειμένου να εκτιμήσεις την ευκολία που χαρίζει ένα κλιματιστικό με συνδεσιμότητα Wi-Fi. Κάθε «smart» air condition επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογής για smartphone και tablet, ώστε να διαμορφώνεις το ιδανικό κλίμα πριν καν φτάσεις σπίτι! Αν πάλι είσαι οπαδός του «smart home» και έχεις, ήδη, στην κατοχή σου αρκετές ανάλογες συσκευές και αισθητήρες, μπορείς να δημιουργήσεις έξυπνους αυτοματισμούς, όπως το να κλείνει μόνο του το κλιματιστικό, όποτε ανοίγεις την μπαλκονόπορτα! Πλέον, στο παιχνίδι έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε υπάρχουν προηγμένα μοντέλα που ανιχνεύουν την ανθρώπινη παρουσία στον χώρο, προκειμένου να προσαρμόζουν κατάλληλα τη λειτουργία τους.

Ποιότητα αέρα: Δεν είναι λίγα τα μοντέλα κλιματιστικών που δίνουν έμφαση όχι μόνο στη θερμοκρασία, αλλά και στην ποιότητα του αέρα, ενσωματώνοντας ειδικά φίλτρα που κατακρατούν σκόνη και μικροοργανισμούς. Φίλτρα HEPA/ενεργού άνθρακα ή UV-C δυνατότητα αποστείρωσης αποτελούν το αντίδοτο απέναντι σε αλλεργιογόνα μικροσωματίδια και επιβάλλεται να προτιμηθούν από όσους έχουν προβλήματα στο αναπνευστικό. Ειδικά σε οικογένειες με μωρά ή με ηλικιωμένους, ένα κλιματιστικό με λειτουργία ιονιστή κρίνεται απαραίτητο.

Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32: Η απόσυρση του παλαιότερου ψυκτικού μέσου R410A φέρνει στο προσκήνιο νέας γενιάς ψυκτικά με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως το R32. Αν σέβεσαι το περιβάλλον, το R32 αποτελεί από μόνο του ικανό λόγο για να στείλεις το παλιό σου κλιματιστικό για απόσυρση!

Εγκατάσταση και υποστήριξη: Η σωστή τοποθέτηση από έμπειρους επαγγελματίες ψυκτικούς επιτρέπει σε ένα κλιματιστικό να ξεδιπλώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Υιοθέτησε τις συμβουλές τους για το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης και μην αμελήσεις τη μετέπειτα τακτική συντήρηση, ώστε το νέο σου air condition να αποδίδει για πάρα πολλά χρόνια βάσει των προδιαγραφών του.

Γιατί να αποκτήσεις αφυγραντήρα;

Ένας αφυγραντήρας μεγιστοποιεί την απόδοση της θέρμανσης και ενισχύει την αίσθηση ζεστασιάς στον χώρο.

Ιδανικά, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα τον αφυγραντήρα σας και στη συνέχεια να ανοίξετε το κλιματιστικό. Με αυτόν τον τρόπο, η απόδοση της θέρμανσης θα διαρκεί περισσότερο, ενώ παράλληλα μειώνεται αποτελεσματικά και η υγρασία στην ατμόσφαιρα του χώρου.

Τι να προσέξεις πριν την αγορά αφυγραντήρα

Κατανάλωση ενέργειας και ενεργειακή κλάση: Οι αφυγραντήρες με υψηλή ενεργειακή κλάση καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, επιφέροντας οικονομία στον λογαριασμό ρεύματος, η οποία είναι αισθητή, εφόσον σκοπεύεις να τον χρησιμοποιείς συχνά και όχι μόνο όταν απλώνεις την μπουγάδα εντός σπιτιού!

Μέγιστη κάλυψη χώρου (τ.μ.): Κάθε κατασκευαστής αναφέρει τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου που μπορεί να καλύψει το εκάστοτε μοντέλο του. Αν ο αφυγραντήρας έχει κατασκευαστεί με μικρότερη προβλεπόμενη κάλυψη από τα τ.μ. του δωματίου όπου θα τον τοποθετήσεις, θα πρέπει να λειτουργεί πιο εντατικά, καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια.

Ικανότητα αφύγρανσης (lt/ημέρα): Εκφράζει πόσα λίτρα νερού μπορεί να αφαιρέσει ο αφυγραντήρας από τον αέρα σε μία ημέρα. Προτίμησε μεγαλύτερη ικανότητα αφύγρανσης (π.χ. 10-20 lt/ημέρα) αν προορίζεις τη συσκευή για χρήση σε έναν μεγάλο χώρο με υψηλά επίπεδα υγρασίας, προκειμένου να έχεις ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απόδοση.

Επίπεδα θορύβου (dB): Μην παραβλέψεις να λάβεις υπόψη σου τα επίπεδα θορύβου, αν σκοπεύεις να τοποθετήσεις τον αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιο ή σε χώρο που θέλεις να συγκεντρώνεσαι στη μελέτη ή την εργασία σου. Διάλεξε ένα μοντέλο με χαμηλό επίπεδο θορύβου, ιδανικά κάτω από 40-45 dB, καθώς πρόκειται για μια συσκευή που θα λειτουργεί για αρκετές ώρες ασταμάτητα, ειδικά σε περιόδους με υψηλή υγρασία.

Δοχείο νερού: Οι περισσότεροι αφυγραντήρες απαιτούν το χειροκίνητο άδειασμα του δοχείου που κατακρατά το νερό από τον αέρα, οπότε είναι σημαντική η μεγάλη χωρητικότητά του. Εναλλακτικά, υπάρχουν μοντέλα που υποστηρίζουν σύνδεση με αποχέτευση, ώστε το νερό που συλλέγεται να διοχετεύεται εκεί άμεσα, δίχως δική σου επέμβαση.

Συνοψίζοντας

Αν ο στόχος σου είναι οι ευχάριστες συνθήκες θερμοκρασίας στο σπίτι για κάθε εποχή του χρόνου, επίλεξε ένα σύγχρονο inverter κλιματιστικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για να μην «καρδιοχτυπάς» για τον λογαριασμό του ρεύματος κάθε μήνα.

Αν, πάλι, θέλεις σταθερή ποιότητα αέρα και έλεγχο της υγρασίας, τότε αξίζει να επενδύσεις σε έναν καλό αφυγραντήρα, ειδικά αν έχεις τη συνήθεια να απλώνεις τα ρούχα σου εντός σπιτιού.

Ωστόσο, είναι προφανές πως αν έχεις τη δυνατότητα να προσθέσεις και τις δύο αυτές συσκευές στο «οπλοστάσιο» του νοικοκυριού σου, η ποιότητα της ζωής σου στο σπίτι θα αναβαθμιστεί αισθητά, βρέξει-χιονίσει!