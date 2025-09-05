Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, που φέρονται ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.
Τα δύο αδέλφια προφυλακίστηκαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.
Αρχικά και οι δύο είχαν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα, περίπου στις 18:30 και για = κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία για ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν εκ νέου, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία. Η δικογραφία αυτή σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.
Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.