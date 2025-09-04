Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν οι 6 πρώτοι, 9 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της πρώτης ομάδας των κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Απολογήθηκαν οι πρώτοι 16 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Οι κατηγορούμενοι ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Πέμπτης τις απολογίες τους στα Χανιά, ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Συνολικά από από αυτούς, οι έξι προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο πήρε αναβολή για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Αύριο ξεκινούν οι απολογίες 17 ακόμα κατηγορουμένων.

Σημειώνεται ότι την υπόθεση έχουν αναλάβει ήδη τρεις ανακριτές. Οι δικογραφίες περιλαμβάνουν χιλιάδες σελίδες και έχουν χωριστεί ως εξής:

- Εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών

- Εγκληματική οργάνωση με εκβιασμούς

- Σκάνδαλο με εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας της Αγίας Τριάδας στον Σταυρό

Στην υπόθεση εμπλέκεται τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων, ανάμεσά τους υψηλόβαθμος κληρικός (πρώην Ηγούμενος) αστυνομικοί, επιχειρηματίες, δικηγόρος κ.α.

