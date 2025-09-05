Games
Η λύση για όσους έχουν απέκτησαν νέα ταυτότητα χωρίς προσωπικό αριθμό

Πλέον, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή μέσω του Gov.gr Wallet.

Το Gov.gr Wallet εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες και σύντομα οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η νέα αυτή λειτουργικότητα έχει ιδιαίτερη αξία για όσους πολίτες έχουν εκδώσει το νέο τύπο δελτίου ταυτότητας πριν από την απόδοση του προσωπικού αριθμού , καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία δεν αναγράφεται στην ταυτότητα αυτών των πολιτών. Με την προσθήκη της, καλύπτεται το κενό αυτό και διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης σε σημαντικές προσωπικές πληροφορίες.Η υπηρεσία θα ενεργοποιείται μετά από διαδικασία ταυτοποίησης και θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό τους ανά πάσα στιγμή.

Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Το Gov.gr Wallet εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Η νέα δυνατότητα εξασφαλίζει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί να θυμηθεί και να έχει πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό του όποτε χρειάζεται, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διακυβέρνησης».

Από την έναρξη της λειτουργίας του νέου συστήματος στις αρχές Ιουνίου έως σήμερα έχουν εκδοθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί και έχουν διορθωθεί περισσότερα από 423.000 στοιχεία πολιτών. Η έκδοση Π.Α. μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr ή από ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

Στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το υπουργείο θα παρουσιάσει όλες τις νέες λειτουργίες του Gov.gr Wallet στο περίπτερο 12, προσφέροντας στους πολίτες διαδραστικές εμπειρίες και ενημερώσεις για τη χρήση του.

