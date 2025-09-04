Games
Ελλάδα

ΕΛ.ΑΣ. για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας

ΕΛ.ΑΣ. για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας Φωτογραφία: EUROKINISSI
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον άνδρα και τη γυναίκα που βρέθηκαν νεκροί στον Νέο Κόσμο.

Ζευγάρι ήταν ο άνδρας και η γυναίκα που βρέθηκαν νεκροί σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Δίπλα στους νεκρούς βρέθηκαν δύο κάλυκες, αλλά και ένα πυροβόλο όπλο. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το ζευγάρι, αναφέρει το αρχηγείο της Αστυνομίας σε ανακοίνωση για την υπόθεση.

Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Πέμπτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα δύο πτώματα ήταν σε αποσύνθεση. Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα, η οποία εντοπίστηκε μπρούμυτα σε κρεβάτι.

Ένοικοι της πολυκατοικίας ενημέρωσαν τον διαχειριστή ότι υπήρχε έντονη δυσοσμία και εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα, εντόπισαν τους δύο νεκρούς.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους νεκρούς στον Νέο Κόσμο

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

