ΕΛ.ΑΣ. για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον άνδρα και τη γυναίκα που βρέθηκαν νεκροί στον Νέο Κόσμο.

Ζευγάρι ήταν ο άνδρας και η γυναίκα που βρέθηκαν νεκροί σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Δίπλα στους νεκρούς βρέθηκαν δύο κάλυκες, αλλά και ένα πυροβόλο όπλο. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το ζευγάρι, αναφέρει το αρχηγείο της Αστυνομίας σε ανακοίνωση για την υπόθεση.

Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Πέμπτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα δύο πτώματα ήταν σε αποσύνθεση. Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα, η οποία εντοπίστηκε μπρούμυτα σε κρεβάτι.

Ένοικοι της πολυκατοικίας ενημέρωσαν τον διαχειριστή ότι υπήρχε έντονη δυσοσμία και εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα, εντόπισαν τους δύο νεκρούς.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους νεκρούς στον Νέο Κόσμο

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».