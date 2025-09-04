Games
Νέος Κόσμος: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση

Νέος Κόσμος: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSI
Μέσα στο διαμέρισμα του Νέου Κόσμου εντοπίστηκε και ένα πυροβόλο όπλο.

Δύο πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα. Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε και ένα πυροβόλο όπλο ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η αστυνομία, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, εντόπισε στο διαμέρισμα δύο κάλυκες. Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, φέρεται να έχει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι ενώ η γυναίκα στον θώρακα. Το πτώμα της είναι σε προχωρημένη σήψη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να διαλευκάνει την υπόθεση. Ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι ο άνδρας να πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

