Λιμενικό για επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος: Τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη παρέμειναν σε διεθνή ύδατα

Η απάντηση του Λιμενικού στις καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων.

Τα τούρκικα αλιευτικά σκάφη παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα, με αφορμή καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων για επεισόδιο με πυροβολισμούς στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα "Integrated Maritime Services" (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.

limeniko2 f6317

Φωτό: Ο χάρτης που δημοσιοποίησε το Λιμενικό

