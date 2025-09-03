Games
Σοβαρό επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος: Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν πως Τούρκοι πυροβόλησαν στον αέρα

Σοβαρό επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος: Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν πως Τούρκοι πυροβόλησαν στον αέρα Φωτογραφία: FB/ Παύλος Μανωλής
Οι Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν πως ενημέρωσαν το Λιμενικό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωπα τουρκικά και ελληνικά αλιευτικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων, τις τελευταίες ημέρες τουρκικά σκάφη εισέρχονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα για ψάρεμα. Το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε, οδηγώντας σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, τουρκικά αλιευτικά έφτασαν σε απόσταση 4-6 ναυτικών μιλίων από τη Σαμοθράκη. Έλληνες ψαράδες τους ζήτησαν να απομακρυνθούν, όμως σε ένα από τα τουρκικά σκάφη οι τόνοι ανέβηκαν και οι ψαράδες φέρονται να πυροβόλησαν στον αέρα.

Οι Έλληνες αλιείς καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τις ελληνικές Αρχές, ενώ παραμένει άγνωστο εάν ακολούθησε κάποια κινητοποίηση από το Λιμενικό.

