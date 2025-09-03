Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται πολύωρες καταιγίδες - Οι 4 περιοχές

«Εμμονικές» καταιγίδες θα χτυπήσουν τη βόρεια χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Για τοπικά ισχυρές καταιγίδες σήμερα, στα βόρεια τμήματα της χώρας προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο η 48ωρη αστάθεια θα φέρει ζώνη καταιγίδων η οποία θα επιμείνει για αρκετές ώρες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, όπου και θα εντοπίζονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η αστάθεια αναμένεται να γενικευτεί αύριο Πέμπτη, σε περιοχές του ηπειρωτικού κορμού ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

Αρκετή ζέστη σήμερα προς τα ανατολικά και νότια, παρόλα αυτά προσοχή πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες.

Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!

