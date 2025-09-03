Games
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ζώνη καταιγίδων θα καθίσει για αρκετές ώρες - Οι περιοχές που θα χτυπήσει

Άστατος ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα όπου η χώρα μας χωρίζεται και πάλι σε δύο τμήματα.

Από τη μία θα έχουμε τα κεντρικά και βόρεια τμήματα όπου περιμένουμε ασταθείς καιρικές συνθήκες κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές, το καλοκαίρι θα δηλώσει και πάλι το παρών με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές.Θα δούμε τον υδράργυρο τοπικά ακόμα και στους 37 βαθμούς, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Παράλληλα ένα βαρομετρικό χαμηλό που αρχίζει και μετατοπίζεται από την περιοχή της νότιας Ιταλίας, θα καταλήξει στη χώρα μας και αυτός είναι ο λόγος που θα έχουμε τις ασταθείς καιρικές συνθήκες στα βόρεια τμήματα από το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα και μέχρι και αύριο.

Κατα τη διάρκεια των βραδινών ωρών αύριο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και η αστάθεια θα παραδόσει την σκυτάλη στα μελτέμια για να υποχωρήσει σιγά σιγά και η θερμοκρασία.

Σήμερα, προς τη βορειοδυτική Ελλάδα καθώς θα περνούν οι ώρες θα ξεκινήσουν βροχοπτώσεις κοντά στο μεσημέρι και βαθμιαία θα εκδηλωθούν και καταιγίδες και τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται ανατολικότερα - βορειοανατολικότερα για να επηρεάσουν τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, όπως και η δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ενισχύονται οι βοριάδες κοντά στα 6 με 7 μποφόρ προς το κεντρικό Αιγαίο και στη νότια Κρήτη.

Το αίσθημα της ζέστης θα είναι έντονο σε αρκετές περιοχές της χώρας μας λόγω της υγρασίας.

Στην Αττική, θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι βοριάδες θα αρχίσουν να ενισχύονται από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασιακά 35 με 36 βαθμούς κελσίου, λίγο πιο χαμηλά θερμοκρασιακά προς τα βόρεια τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα ξεκινάει με ήπιο καιρό. Κοντά στο απόγευμα με νωρίς το βράδυ αναμένεται αστάθεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα αυτά να έχουν και ένταση. Αυτό αφορά τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία. Σε αυτά τα διαμερίσματα τις απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθεί μία ζώνη καταιγίδων, η οποία θα εμφανίσει μία εμμονή. Δηλαδή θα καθίσει σε εκείνες τις περιοχές για αρκετές ώρες. Ίσως εκεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα καθώς η αστάθεια θα κρατήσει μέχρι και αύριο. Η θερμοκρασία έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί ο υδράργυρος. Θα πάμε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η αστάθεια εξαπλώνεται σε πολλές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, στα βουνά της Πελοποννήσου, προς την κεντρική Στερεά, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, γύρω γύρω από τη Θεσσαλία, στην περιοχή της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ η αστάθεια θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί και οι βοριάδες θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό τις επόμενες ημέρες.

Από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή περιμένουμε ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο και τον υδράργυρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Σχετικά Άρθρα

