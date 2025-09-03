Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Με δύο «όψεις» σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Καιρός σήμερα: Με δύο «όψεις» σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
Με δυο όψεις θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα 3 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την ΕΜΥ καθώς θα έχουμε βροχές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός σήμερα 3 Σεπτεμβρίου θα έχει στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Παράλληλα θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αραιές νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση και το μεσημέρι – απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους και βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στο βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στην Ήπειρο από τις προμεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο έως 30 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες πυκνότερες στα ηπειρωτικά ορεινά με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Θεσσαλίας ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Στη Θεσσαλία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 και κατά τόπους 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

8 συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

8 συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Ζιακόπουλος για βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές στο επίκεντρο της αστάθειας

Ζιακόπουλος για βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές στο επίκεντρο της αστάθειας

Ελλάδα
Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ελλάδα
Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Επιστήμη
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό διάστημα - Πού θα «ξεσπάσει» η κακοκαιρία

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό διάστημα - Πού θα «ξεσπάσει» η κακοκαιρία

Ελλάδα

NETWORK

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

healthstat.gr
Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

healthstat.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr