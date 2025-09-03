Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τυράσκη: Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκασία αλλά και έντονες βροχές

eurokinissi eurokinissi
Στα δύο χωριζεται όσον αφορά τον καιρό η χώρα. Τι λέει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 3/9 στα βορειοδυτικά κυρίως τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Αύριο Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, ενώ βαθμιαία βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Παρασκευή.

Παράλληλα η θερμοκρασία, η οποία σήμερα Τετάρτη θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός σήμερα: Με δύο «όψεις» σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Καιρός σήμερα: Με δύο «όψεις» σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, ωστόσο γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και πιθανώς στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, για να ενταθούν εκ νέου μέσα στη νύχτα στην περιοχή της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Την Πέμπτη η περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας θα ξεκινήσει με βροχές και αγότερα θα εκδηλωθούν έντονες βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο.

Οο άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φθάνουν έως και 6 μποφόρ.

Από Την Πέμπτη θα έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις τωρινές. Το πολύ να φθάσουμε έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα φθάνουν κοντά στα 6 μποφόρ,ενώ το σύστημα κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί.

Το Σαββατοκύριοα θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες και θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ζώνη καταιγίδων θα καθίσει για αρκετές ώρες - Οι περιοχές που θα χτυπήσει

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ζώνη καταιγίδων θα καθίσει για αρκετές ώρες - Οι περιοχές που θα χτυπήσει

Ελλάδα
Καιρός σήμερα: Με δύο «όψεις» σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Καιρός σήμερα: Με δύο «όψεις» σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Ζιακόπουλος για βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές στο επίκεντρο της αστάθειας

Ζιακόπουλος για βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές στο επίκεντρο της αστάθειας

Ελλάδα
Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ελλάδα

NETWORK

ΡΑΑΕΥ: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για νέους στην 89η ΔΕΘ

ΡΑΑΕΥ: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για νέους στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
ΕΕ: Στρατηγικής σημασίας ο "GSI", που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο

ΕΕ: Στρατηγικής σημασίας ο "GSI", που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο

ienergeia.gr
ΑΔΜΗΕ: Διαβούλευση για την Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

ΑΔΜΗΕ: Διαβούλευση για την Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

ienergeia.gr
Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

healthstat.gr
Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

healthstat.gr
Δυσαρεστημένος με τον Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ - Δεν ανησυχώ για τον άξονα Κίνας-Ρωσίας

Δυσαρεστημένος με τον Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ - Δεν ανησυχώ για τον άξονα Κίνας-Ρωσίας

ienergeia.gr
Τι ώρα να πίνετε καφέ για να μειώσετε τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Τι ώρα να πίνετε καφέ για να μειώσετε τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

healthstat.gr