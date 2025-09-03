Τυράσκη: Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκασία αλλά και έντονες βροχές

Στα δύο χωριζεται όσον αφορά τον καιρό η χώρα. Τι λέει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 3/9 στα βορειοδυτικά κυρίως τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Αύριο Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, ενώ βαθμιαία βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Παρασκευή.

Παράλληλα η θερμοκρασία, η οποία σήμερα Τετάρτη θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, ωστόσο γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και πιθανώς στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, για να ενταθούν εκ νέου μέσα στη νύχτα στην περιοχή της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Την Πέμπτη η περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας θα ξεκινήσει με βροχές και αγότερα θα εκδηλωθούν έντονες βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο.

Οο άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φθάνουν έως και 6 μποφόρ.

Από Την Πέμπτη θα έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις τωρινές. Το πολύ να φθάσουμε έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα φθάνουν κοντά στα 6 μποφόρ,ενώ το σύστημα κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί.

Το Σαββατοκύριοα θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες και θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία.