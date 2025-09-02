Με «μουσειακά ραντάρ» το «Ελ. Βενιζέλος»: «Καμπανάκι» για «Τέμπη στον αέρα»

Οι Έλληνες ελεγκτές εναέριας τεχνολογίας καλούνται να κάνουν τη δουλειά τους με πολύ λιγότερα εργαλεία από αυτά που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για σαφή κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» μίλησε την Τρίτη ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, διευκρινίζοντας πως για να μην υπάρχει κίνδυνος για τις πτήσεις οι ελεγκτές εξυπηρετούν αναγκαστικά λιγότερες πτήσεις - κάτι που επιβεβαιώνει και τις σχετικές καταγγελίες της Ryanair.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο Θ. Ψαρρός τόνισε πως «υπάρχει πρόβλημα με τα ραντάρ σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Καταρχάς, τα ραντάρ είναι απαρχαιωμένα, είναι μουσειακά κομμάτια, δεν βρίσκονται πλέον, όχι ανταλλακτικά, αλλά χώρα να τα χρησιμοποιεί», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υποστήριξε πως «για αρχή, αυτό είναι παράνομο και μάλιστα έχουμε καταδικαστεί από το δικαστήριο της Ε.Ε. για ελλείψεις που έχουμε».

«Μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένη γνώμη για τις ελλείψεις που έχουμε».

Σύμφωνα πάντα με τον Π. Ψαρρό, «έχουμε λιγότερα εργαλεία στη διάθεσή μας συγκριτικά με τους συναδέλφους μας, ακόμα και στην Ευρώπη».

«Το σύστημα έχει μπει από το 1999, ενώ θα έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη δύο φορές και να πάμε στο τρίτο. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στον σχεδιασμό του τι θέλουμε να εγκαταστήσουμε, τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι αγοράζουμε και δεν μας κάνει τελικά».

«Έχουμε μείνει πίσω, γιατί ακόμη και να υπογραφεί αύριο μία σύμβαση, θα χρειαστεί τρία χρόνια για να υλοποιηθεί», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με το σχέδιο δράσης για το οποίο μίλησε (και) χθες η ΥΠΑ, οι ελεγχτές εναέριας κυκλοφορίας δεν έχει καταστεί δυνατόν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, καθώς το υπουργείο δεν έχει ρωτήσει την γνώμη τους.