Ryanair: Χαοτικός ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας - Καλεί την Κομισιόν να παρέμβει

Καθυστερήσεις σε πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair φέτος, εξαιτίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Καταπέλτης είναι η Ryanair κατά της Ελλάδας, που με ανακοίνωση διαμαρτύρεται έντονα για καθυστερήσεις των πτήσεών της, εξαιτίας «κακοδιαχείρισης και ελλείψεων προσωπικού» στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία, έπειτα από ένα νέο πρόβλημα που προέκυψε σήμερα, Τετάρτη, ζητά να παρέμβει η Κομισιόν, προκειμένου να γίνει μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανακοίνωση, η Ryanair καλεί την Κομισιόν να αναμορφώσει επειγόντως «το “χαοτικό” σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης, καθώς η βλάβη στον εξοπλισμό στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Αθήνας σήμερα (20/8) προκάλεσε αχρείαστη καθυστέρηση πτήσεων από και προς την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρηση για 12 πτήσεις της Ryanair και περισσότερους από 2.000 επιβάτες της».

Μέχρι στιγμής μέσα στο 2025, περισσότερες από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της εταιρείας έχουν υποστεί «άδικες καθυστερήσεις εξαιτίας της κακοδιαχείρισης του ελληνικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και της έλλειψης προσωπικού, κάτι που κάνει την Ελλάδα την πέμπτη χειρότερη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις», τονίζει η αεροπορική εταιρεία.

Η Ryanair ξεσπά και κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία κατηγορεί ότι καθυστερεί πάλι, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά της (Ursula von Derlayed-Again). «Η Κομισιόν υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δεσμευτεί να φέρει ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, όμως συνεχίζει να επιτρέπει η επανειλημμένη κακοδιαχείριση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να προκαλεί διαταράξεις για πτήσεις και επιβάτες», υπογραμμίζει.

Η εταιρεία σημειώνει ότι εδώ και καιρό ζητά αναμόρφωση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ΕΕ και καλεί όλους τους επιβάτες να στείλουν email και να διαμαρτυρηθούν στους υπουργούς Μεταφορών των χωρών τους απαιτώντας τη μεταρρύθμιση.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι επιβάτες συνεχίζουν να πλήττονται από προβλήματα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας επανειλημμένων ελλείψεων προσωπικού σε όλη την Ευρώπη και σήμερα άλλη μία βλάβη εξοπλισμού, αυτή τη φορά στην Αθήνα, προκάλεσε την καθυστέρηση για 12 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 2.000 επιβάτες της», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

«Πότε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Κομισιόν θα αναλάβουν δράση για την αναμόρφωση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και θα προστατεύσουν τους επιβάτες από επανειλημμένα προβλήματα όπως αυτό;», πρόσθεσε.