Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ryanair: Χαοτικός ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας - Καλεί την Κομισιόν να παρέμβει

Ryanair: Χαοτικός ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας - Καλεί την Κομισιόν να παρέμβει Φωτογραφία: AP Photo/Armando Franca
Καθυστερήσεις σε πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair φέτος, εξαιτίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Καταπέλτης είναι η Ryanair κατά της Ελλάδας, που με ανακοίνωση διαμαρτύρεται έντονα για καθυστερήσεις των πτήσεών της, εξαιτίας «κακοδιαχείρισης και ελλείψεων προσωπικού» στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία, έπειτα από ένα νέο πρόβλημα που προέκυψε σήμερα, Τετάρτη, ζητά να παρέμβει η Κομισιόν, προκειμένου να γίνει μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανακοίνωση, η Ryanair καλεί την Κομισιόν να αναμορφώσει επειγόντως «το “χαοτικό” σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης, καθώς η βλάβη στον εξοπλισμό στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Αθήνας σήμερα (20/8) προκάλεσε αχρείαστη καθυστέρηση πτήσεων από και προς την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρηση για 12 πτήσεις της Ryanair και περισσότερους από 2.000 επιβάτες της».

Μέχρι στιγμής μέσα στο 2025, περισσότερες από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της εταιρείας έχουν υποστεί «άδικες καθυστερήσεις εξαιτίας της κακοδιαχείρισης του ελληνικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και της έλλειψης προσωπικού, κάτι που κάνει την Ελλάδα την πέμπτη χειρότερη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις», τονίζει η αεροπορική εταιρεία.

Η Ryanair ξεσπά και κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία κατηγορεί ότι καθυστερεί πάλι, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά της (Ursula von Derlayed-Again). «Η Κομισιόν υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δεσμευτεί να φέρει ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, όμως συνεχίζει να επιτρέπει η επανειλημμένη κακοδιαχείριση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να προκαλεί διαταράξεις για πτήσεις και επιβάτες», υπογραμμίζει.

Η εταιρεία σημειώνει ότι εδώ και καιρό ζητά αναμόρφωση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ΕΕ και καλεί όλους τους επιβάτες να στείλουν email και να διαμαρτυρηθούν στους υπουργούς Μεταφορών των χωρών τους απαιτώντας τη μεταρρύθμιση.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι επιβάτες συνεχίζουν να πλήττονται από προβλήματα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας επανειλημμένων ελλείψεων προσωπικού σε όλη την Ευρώπη και σήμερα άλλη μία βλάβη εξοπλισμού, αυτή τη φορά στην Αθήνα, προκάλεσε την καθυστέρηση για 12 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 2.000 επιβάτες της», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

«Πότε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Κομισιόν θα αναλάβουν δράση για την αναμόρφωση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και θα προστατεύσουν τους επιβάτες από επανειλημμένα προβλήματα όπως αυτό;», πρόσθεσε.

RYANAIR_ANARTISI_a4140.png

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Η Ελλάδα γεμάτη τουρίστες, τα αεροδρόμια γεμάτα καθυστερήσεις

Η Ελλάδα γεμάτη τουρίστες, τα αεροδρόμια γεμάτα καθυστερήσεις

Οικονομία
AEGEAN: Νέα στρατηγική επέκτασης με προσθήκη δύο Airbus A321neo XLR και δρομολόγια προς την Ινδία από το 2026

AEGEAN: Νέα στρατηγική επέκτασης με προσθήκη δύο Airbus A321neo XLR και δρομολόγια προς την Ινδία από το 2026

Επιχειρήσεις
Πανικός σε πτήση της Ryanair: «Βουτιά» επιβατών στο κενό από λάθος συναγερμό

Πανικός σε πτήση της Ryanair: «Βουτιά» επιβατών στο κενό από λάθος συναγερμό

Διεθνή
Ιράν: Ανοίγει ο εναέριος χώρος

Ιράν: Ανοίγει ο εναέριος χώρος

Διεθνή

NETWORK

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

healthstat.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr