Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Παιανία: Προφυλακιστέος ο 62χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό - Τι είπε στην ανακρίτρια

Παιανία: Προφυλακιστέος ο 62χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό - Τι είπε στην ανακρίτρια
Κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής οδού, στην Παιανία.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 62χρονος που κατηγορείται ότι την περασμένη Τρίτη έβαλε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Ο 62χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια στην οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά πως έβαλε ο ίδιος φωτιά, υποστηρίζοντας πως αυτό είναι ένα δρομολόγιο που κάνει καθημερινά, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση.

Τι υποστήριξε στην ανακρίτρια

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως είχε κόψει σύκα και σταφύλια, κατά τη διαδρομή του με το ποδήλατο και φοβήθηκε μήπως τον κατηγορήσουν για κλοπή. Τα είχε βάλει στο σακίδιο που είχε μαζί του, όπως είπε, και για αυτό το πέταξε στον κάδο απορριμμάτων.

«Δεν έχω βάλει εγώ τις φωτιές. Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντως, ο 62χρονος ο οποίος έχει καταγωγή από την Αλβανία εκείνη την ημέρα εκινείτο στην περιοχή με ποδήλατο τύπου mountain bike, έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα και στη συνέχεια πέταξε σε κάδο απορριμμάτων το σακίδιο το οποίο βρέθηκε κοντά στην εστία της πυρκαγιάς.

Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί μάλιστα σε βίντεο, μέσω του οποίου οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίησή του.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στο Σκάλωμα Αγρινίου

Φωτιά τώρα στο Σκάλωμα Αγρινίου

Ελλάδα
Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Ελλάδα
Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στα Γρεβενά

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στα Γρεβενά

Ελλάδα
Φωτιά στην Κάντζα: Συνελήφθη 62χρονος - Βίντεο τον δείχνει να απομακρύνεται από το σημείο

Φωτιά στην Κάντζα: Συνελήφθη 62χρονος - Βίντεο τον δείχνει να απομακρύνεται από το σημείο

Ελλάδα

NETWORK

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

healthstat.gr
Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

healthstat.gr