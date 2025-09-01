Παιανία: Προφυλακιστέος ο 62χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό - Τι είπε στην ανακρίτρια

Κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής οδού, στην Παιανία.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 62χρονος που κατηγορείται ότι την περασμένη Τρίτη έβαλε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Ο 62χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια στην οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά πως έβαλε ο ίδιος φωτιά, υποστηρίζοντας πως αυτό είναι ένα δρομολόγιο που κάνει καθημερινά, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση.

Τι υποστήριξε στην ανακρίτρια

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως είχε κόψει σύκα και σταφύλια, κατά τη διαδρομή του με το ποδήλατο και φοβήθηκε μήπως τον κατηγορήσουν για κλοπή. Τα είχε βάλει στο σακίδιο που είχε μαζί του, όπως είπε, και για αυτό το πέταξε στον κάδο απορριμμάτων.

«Δεν έχω βάλει εγώ τις φωτιές. Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντως, ο 62χρονος ο οποίος έχει καταγωγή από την Αλβανία εκείνη την ημέρα εκινείτο στην περιοχή με ποδήλατο τύπου mountain bike, έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα και στη συνέχεια πέταξε σε κάδο απορριμμάτων το σακίδιο το οποίο βρέθηκε κοντά στην εστία της πυρκαγιάς.

Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί μάλιστα σε βίντεο, μέσω του οποίου οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίησή του.