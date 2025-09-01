Games
Ανακοινώθηκε 48ωρη απεργία στα ταξί, οι ημερομηνίες

Ανακοινώθηκε 48ωρη απεργία στα ταξί, οι ημερομηνίες
Απεργία στα ταξί ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, θα είναι Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει».

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στον αυτοκινητιστικό κλάδο τις τελευταίες μέρες με την ΚΥΑ της κυβέρνηση που, όπως καταγγέλουν οι οδηγοί ταξί, παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα van.

«Γενικά ξέρουμε από το 2018 ότι ως αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης και πολλά στελέχη του ήταν υπέρ του αφανισμού του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530 που έβαζε σειρά και ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έβγαλαν μια ΚΥΑ αντί να πουν δημόσια ότι θέλουν να διαλύσουν τα ταξί αλλάζοντας τον νόμο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λυμπερόπουλος κάνει λόγο για «παραβίαση του Συντάγματος», σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να είχαν πάει φυλακή αυτοί οι άνθρωποι». Καταγγέλλει επίσης ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος, καθώς οι εταιρείες σβήνουν τα δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου. Μέσω τουρισμού γίνεται πλιάτσικο που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί και μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο».

Σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος του κλάδου προανήγγειλε 48ωρη προειδοποιητική απεργία την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 του μήνα. «Μετά θα γίνει συνέλευση και, αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα πάμε και σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε την απόσυρση, τότε ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει, τελειώνει», υπογραμμίζει.

