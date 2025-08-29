Μήνυμα της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα» αναφέρει η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά.

Ευχαριστήρια δήλωση για την στήριξη και τη συμπαράσταση στο πένθος, μετά τον θάνατο της Λένας Σαμαρά της εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς», αναφέρει η λιτή δήλωση της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου πέθανε η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα. Η Λένα Σαμαρά το απόγευμα της Πέμπτης εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις και για αυτό μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος και ενώ οι γιατροί της έπαιρναν το ιστορικό της, σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα, υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ήταν πολιτικός μηχανικός και σπούδασε στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο. Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα. Το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών.