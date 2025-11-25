Στο Μέγαρο Μουσικής η μεγάλη εκδήλωση για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Το Ίδρυμα Βαρδή Βαρδινογιάννη πραγματοποίησε σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στον Βαρδή Βαρδινογιάννη με αφορμή τον έναν χρόνο από τον θάνατο του.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο Π.τ.Δ Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρ. πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, σχεδόν όλοι οι Υπουργοί, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρ.Δήμαρχος Κων/νος Μπακογιάννης με την μητερα του Ντόρα Μπακογιάννη, ο Διοικητης της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, η Μαριάννα Λάτση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, η σύζυγος και τα παιδιά του τέως Βασιλιά, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών αρκετοί εφοπλιστές και επιχειρηματίες, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, Δημοσιογράφοι και εκδότες εφημερίδων (Νίκος Χατζηνικολάου, Αλέξης Παπαχελάς, Παύλος Τσίμας) και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Χαιρετισμός Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογράμμισε την πολυσχιδή φιλανθρωπική δράση και προσφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, καθώς και το ήθος και την σεμνότητα που τον διέκριναν.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «το μέγεθος και η αξία ενός ανθρώπου κρίνεται από την προσφορά του στην κοινωνία. Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους» και πρόσθεσε ότι «ο Βαρδής Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά, πολλές φορές σιωπηλά, χωρίς επίδειξη και σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και με σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα, είναι αδιατάρακτα δεμένη με το ενδιαφέρον για τον διπλανό. Η αριστεία του στις επιχειρήσεις σφραγίστηκε από το ήθος και τη σεμνότητα και συμπληρώθηκε ήδη από τα πρώτα του βήματα με μια σιωπηλή, αλλά αναλόγως πολυσχιδή, φιλανθρωπική δράση».

Αναφερόμενος στην προσφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, σημείωσε ότι «ενίσχυσε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα το Πολεμικό Ναυτικό, τα Σώματα Ασφαλείας, με σημαντικές δωρεές, που φέρουν τη σφραγίδα της προσφοράς του» και πρόσθεσε: «Διώχθηκε από τη δικτατορία παρότι ήταν ένας διακεκριμένος αξιωματικός του Π.Ν. για τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του και στήριξε το Κίνημα του Ναυτικού, αλλά και τους κινηματίες του Ναυτικού, προσφέροντάς τους εργασία όταν η δικτατορία τους απέταξε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισήμανε, επίσης, ότι «η αμέριστη υποστήριξή του στην 'Ελπίδα', στο έργο ζωής της συζύγου του Μαριάννας Βαρδινογιάννη, έσωσε τη ζωή αμέτρητων Ελληνόπουλων και έδωσε ζωή σε αμέτρητες οικογένειες. Η 'Ελπίδα' γέμισε με ελπίδα τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «η σημερινή εκδήλωση μνήμης στον Βαρδή Βαρδινογιάννη, αποκτά το πλήρες της νόημα όταν αντιμετωπιστεί ως ένα κάλεσμα σε όλους όσοι έχουν ανάλογες δυνατότητες με εκείνες που είχε ο ίδιος, να υιοθετήσουν το ίδιο παράδειγμα προσφοράς και το ίδιο ήθος υποστήριξης της πατρίδας, του έθνους, της κοινωνίας και της κοινότητας. Οι κοινωνίες που είναι ισχυρές, ανθεκτικές και αποτελεσματικές έχουν πολλούς θεματοφύλακες με κύρος, υπευθυνότητα και μόνιμη έγνοια για τη συλλογική ανόρθωση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «θα επέκτεινα το κάλεσμα αυτό και σε όσους η ισχύς τους δεν είναι οικονομική, αλλά είναι πνευματική, είναι η ισχύς του λόγου και του στοχασμού. Η πνευματική δύναμη μπορεί να κινήσει βουνά πιο εύκολα και πιο εντυπωσιακά ακόμα και σε σύγκριση με τον πιο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Η φωτιά του Προμηθέα είχε διττή φύση, ήταν η φωτιά της τεχνικής εξέλιξης, αλλά και το φως του λόγου και της λογικής. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που έχουν στα χέρια τους, είτε το φως, είτε τη φωτιά, πρέπει να ανοίξουν δρόμους για να πάει το έθνος μας μπροστά».

Δείτε τις εικόνες