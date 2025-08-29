Games
Περιστέρια Σαλαμίνας: Δύο μυστικές παραλίες λίγα μέτρα από την ακτή

Δείτε που βρίσκεται η ήσυχη γωνιά με δυο μυστικές παραλίες που βρίσκονται 200 μέτρα από την ακτή.

Στη νοτιοδυτική πλευρά της Σαλαμίνας, εκεί όπου η θάλασσα ακουμπά ήρεμα τα βράχια και ο ορίζοντας χάνεται στο γαλάζιο του Σαρωνικού, βρίσκονται τα Περιστέρια. Μια μικρή, λιγότερο γνωστή γωνιά του νησιού, που συνδυάζει την άγρια ομορφιά του τοπίου με μια αίσθηση γαλήνης και απομόνωσης.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από βραχώδεις ακτές, μικρούς όρμους και καθαρά, κρυστάλλινα νερά. Δεν υπάρχουν οργανωμένες παραλίες ούτε κοσμοσυρροή· εδώ έρχεσαι για να βουτήξεις απευθείας από τα βράχια ή για να ανακαλύψεις τις μυστικές παραλίες, που μπορείς να τις φτάσεις μόνο κολυμπώντας. Αυτή η μικρή «δοκιμασία» τις κάνει να μοιάζουν ακόμα πιο μαγικές, σαν μικρούς μυστικούς παραδείσους κρυμμένους μέσα στη Σαλαμίνα.

Τα Περιστέρια είναι ιδανικά για όσους αγαπούν το καθαρό νερό, την ησυχία και τις εξερευνήσεις στη θάλασσα. Αντί για ξαπλώστρες και beach bars, θα βρεις βράχια για να απλώσεις την πετσέτα σου, φυσικές σκιάσεις και ένα περιβάλλον που σε καλεί να ζήσεις τη θάλασσα πιο άμεσα και αυθεντικά.

Η άχαστη παραλία της Αργολίδας που πρέπει να πάτε τουλάχιστον μία φορά

Η άχαστη παραλία της Αργολίδας που πρέπει να πάτε τουλάχιστον μία φορά

Δεν είναι τυχαίο που όσοι τα γνωρίζουν μιλούν με ενθουσιασμό: Τα Περιστέρια είναι από εκείνα τα μέρη που αποκαλύπτουν την πιο ανεπιτήδευτη και αληθινή πλευρά της Σαλαμίνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=w1vZlAJ5mCY}

