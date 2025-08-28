Ίλιον: Χτύπησαν 71χρονο για να του αρπάξουν 500 ευρώ, τον πέταξαν από σκάλα

Το θύμα της ληστείας στο Ίλιον μόλις είχε κάνει ανάληψη από ΑΤΜ.

Στιγμές τρόμου βίωσε ένας 71χρονος στο Ίλιον, όταν του επιτέθηκαν δύο νεαροί για να του αρπάξουν τα 500 ευρώ που μόλις είχε «σηκώσει» από την τράπεζα και μετά τον πέταξαν από σκάλα.

Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο 71χρονος πήγε σε ΑΤΜ και σήκωσε 500 ευρώ από τη σύνταξή του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, πριν μπει στην πολυκατοικία, είδε να τον πλησιάζουν δύο νεαροί.

«Ήρθαν με καλαμπούρια. Λέω θα είναι φίλοι των παιδιών στην πολυκατοικία», περιέγραψε μιλώντας στο Live News του Mega. Όμως, οι δύο νεαροί του επιτέθηκαν μόλις μπήκαν μαζί του στην είσοδο της πολυκατοικίας. «Ο γιατρός είπε ότι είναι θαύμα που σώθηκα», δήλωσε ο 71χρονος καρκινοπαθής.

«Φώναζα και δεν με άκουγε κανένας. Ο ένας με έσφιξε δυνατά, δεν μπορούσα να αντιδράσω, δεν έχω καθόλου δυνάμεις. Ο άλλος βρήκε το πορτοφόλι. Την ώρα που το πήραν μου έδωσαν μία σπρωξιά στη σκάλα», συνέχισε ο 71χρονος που μετά τη ληστεία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και τώρα αναρρώνει.