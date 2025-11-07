Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε 21χρονο και 45χρονο για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια.
Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος ήρθε αντιμέτωπος με 45χρονο ληστή που δεν δίστασε προηγουμένως να πυροβολήσει με κυνηγετική καραμπίνα, και, κατά τη συμπλοκή που ακολούθησε, ο δεύτερος υπέστη τραυματισμό από πυροβολισμό με το ίδιο όπλο.
Και οι δύο θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται επίσης για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.
Όσα συνέβησαν στη Βέροια
Βάσει όσων έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού αυτοκινήτου τους χωρίς να τους τραυματίσει και στη συνέχεια τους έκλεψε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.
Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 45χρονος τού ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα.
Σύμφωνα με τον 21χρονο, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ, τους οποίους ειδοποίησε η 20χρονη.