Ο 21χρονος και ο 45χρονος ληστής θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία.

Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε 21χρονο και 45χρονο για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος ήρθε αντιμέτωπος με 45χρονο ληστή που δεν δίστασε προηγουμένως να πυροβολήσει με κυνηγετική καραμπίνα, και, κατά τη συμπλοκή που ακολούθησε, ο δεύτερος υπέστη τραυματισμό από πυροβολισμό με το ίδιο όπλο.

Και οι δύο θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται επίσης για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.

Όσα συνέβησαν στη Βέροια

Βάσει όσων έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού αυτοκινήτου τους χωρίς να τους τραυματίσει και στη συνέχεια τους έκλεψε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 45χρονος τού ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα.

Σύμφωνα με τον 21χρονο, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ, τους οποίους ειδοποίησε η 20χρονη.