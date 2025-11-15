Αποφασισμένος για όλα ήταν ο κουκουλοφόρος δράστης.

Λεπτό προς λεπτό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε μίνι μάρκετ τη ληστεία που σημειώθηκε σε κατάστημα στο Ίλιον, με τον δράστη να εισβάλλει με καλυμμένα χαρακτηριστικά και να αρπάζει τις εισπράξεις.

Ειδικότερα, στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA, φαίνεται ο ληστής να μπαίνει στο μαγαζί φορώντας κουκούλα και έχοντας όπλο, απειλώντας την υπάλληλο, να γεμίζει μια σακούλα με τα χρήματα από το ταμείο.

Στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή και εξαφανίζεται, με τις Αρχές να τον αναζητούν και να πιστεύουν πως πρόκειται για σεσημασμένο.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9hq3aj2cyh?integrationId=40599y14juihe6ly}