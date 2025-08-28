Φωτιά τώρα στην Φτελιά της Μυκόνου

Η φωτιά έχει ξεσπάσει εν μέσω ισχυρών ανέμων στο νησί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά τώρα στην περιοχή Φτελιά στη Μύκονο.

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ στην προσπάθεια συμμετέχει ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν τις φλόγες και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο επιχειρούν 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Βίντεο από το πύρινο μέτωπο στην Μύκονο

{https://www.facebook.com/watch/?v=784302803979084}

Πηγή Βίντεο: Maria xristina lekka/Forecast Weather