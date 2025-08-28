Τέμπη: Δεν διαπιστώνονται ίχνη καύσης στην δεύτερη καμπίνα της μηχανής που ήταν άδεια

Στο γραφείο του εφέτη ανακριτή για τα Τέμπη το πόρισμα της ΔΑΕΕ.

Παραδόθηκε στο γραφείο του εφέτη ανακριτή, που χειρίζεται την έρευνα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα αναφέρεται ότι στην καμπίνα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης, κάτι που αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Τσακιρίδη, ο οποίος είχε επίσης μεταβεί στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια του δυστυχήματος.