Τέμπη: Στο «σφυρί» βγαίνει το Κουλούρι - Εκεί έψαχναν με τα χέρια τους να βρουν τα οστά των παιδιών τους

Προς «αξιοποίηση» το Κουλούρι όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια με το μοιραίο τρένο της τραγωδίας των Τεμπών. Το παρασκήνιο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «αξιοποίηση» του ακινήτου στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών έχει ήδη δημοσιεύσει η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους έως και την 17η Οκτωβρίου προκειμένου να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Η πρόσκληση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαγνωστικής διαδικασίας κατά την ΓΑΙΑΟΣΕ και αποσκοπεί τόσο στην συλλογή προτάσεων για τις ανάγκες ωρίμανσης του ακινήτου όσο και στην καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και την μακροχρόνια εκμετάλλευσή του. Ερωτήματα προκαλεί η σπουδή με την οποία η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωρά στην προκήρυξη αυτή με σκοπό την «αξιοποίηση» του χώρου, στον οποίο είναι νωπά ακόμη τα δάκρυα των ανθρώπων που με τα χέρια έψαχναν να βρουν τα οστά των παιδιών τους. Αντί να περιφρουρηθεί από την εταιρία ο χώρος ακόμη και ως ύστατο φόρο τιμής στις «57» ψυχές που χάθηκαν και να διαφυλαχθεί με ιερότητα παρατηρείται μία νέα προσπάθεια «μπαζώματος».

Είναι απορίας άξιο ποια μπορεί να είναι η χρήση του αν και το θέμα δεν είναι καινούργιο καθώς πολλές φορές στο παρελθόν είχε συζητηθεί η προοπτική δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στο χώρο, ενώ συζητήσεις διεξήχθησαν και με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή.

Να θυμίσουμε ότι από την αρχή, από τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε πενήντα επτά ανθρώπους, οι συγγενείς των θυμάτων διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι ο ΟΣΕ παρότι εγκαλούμενος και στελέχη του διωκόμενα, εντούτοις, τα πειστήρια του δυστυχήματος επιλέχθηκε να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι.

Πάντως, στην παρούσα φάση, με εντολή του εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες καταγράφουν όλα τα πειστήρια του δυστυχήματος, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, προκειμένου προφανώς να είναι έτοιμα όλα όταν η ανακριτική διαδικασία ολοκληρωθεί. Στο πλαίσιο της καταγραφής δεν αποκλείεται να εξεταστούν και οι εναλάκτες των ηλεκτρομηχανών των εμπλεκόμενων στο δυστύχημα αμαξοστοιχιών μετά από σχετικό αίτημα συγγενούς θύματος.

Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση του ακινήτου λήγει σε πρώτη φάση την 17η Οκτωβρίου ο προβληματισμός είναι εάν θα επισπευσθεί εξ αυτού, περαιτέρω η ανάκριση.

«Κλείνει» η ανάκριση και θα «ξανανοίξει»;

Στο μεταξύ, εντός των επομένων ημερών ο εφέτης ανακριτής, που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών θα αποστείλει στοιχεία της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο, προκειμένου το Δικαστικό Συμβούλιο, όταν συγκροτηθεί να ασχοληθεί και με την περίπτωση των επτά Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.

Για την ακρίβεια θα αποστείλει τμήμα της δικογραφίας των Τεμπών καθώς και τα ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να προωθηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο που θα ασχοληθεί με την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Αυτό που αναμένει ο εφέτης ανακριτής είναι να αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο για το είδος της ευθύνης των Γενικών Γραμματέων, εάν δηλαδή έχουν αυτοτελή ευθύνη στο πολύνεκρο δυστύχημα ή συμμετοχική. Πάντως, το τμήμα της δικογραφίας που θα προωθήσει δεν θα περιλαμβάνει αξιολογική κρίση.

Ο Αρεοπαγίτης ανακριτής που θα κληρωθεί θα εξετάσει εάν προκύπτουν για τους «7» ποινικές ευθύνες και εάν αυτές είναι αυτοτελείς ή συμμετοχικές. Έτσι, εάν ο πρώην υπουργός παραμείνει με την παράβαση καθήκοντος, τότε δεν αποκλείεται το ίδιο να ισχύσει και για τους γραμματείς, να είναι δηλαδή συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος. Βέβαια, ο Αρεοπαγίτης ανακριτής θα εξετάσει εάν προκύπτουν για τους επτά και άλλου είδους αδικήματα.

Υπάρχει ωστόσο, σε αυτό το «παζλ» περίπτωση, ενώ η κύρια ανάκριση για το δυστύχημα να έχει κλείσει, αναλόγως με την άποψη του δικαστικού συμβουλίου να «ξανανοίξει» για να εξεταστεί η περίπτωση των «7».

Νομικοί κύκλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι το μείζον στην περίπτωση των Γενικών Γραμματέων της περιόδου 2016-2023 δεν είναι εάν οι ευθύνες τους είναι συμμετοχικές ή αυτοτελείς αλλά ο λόγος για τον οποίο δεν επιλέχθηκε να ασκηθούν διώξεις εναντίον τους στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, ώστε να προκύψουν ή όχι στοιχεία για τον πρώην υπουργό.