Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τέμπη: Στο «σφυρί» βγαίνει το Κουλούρι - Εκεί έψαχναν με τα χέρια τους να βρουν τα οστά των παιδιών τους

Τέμπη: Στο «σφυρί» βγαίνει το Κουλούρι - Εκεί έψαχναν με τα χέρια τους να βρουν τα οστά των παιδιών τους Φωτογραφία: EUROKINISSI
Προς «αξιοποίηση» το Κουλούρι όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια με το μοιραίο τρένο της τραγωδίας των Τεμπών. Το παρασκήνιο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «αξιοποίηση» του ακινήτου στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών έχει ήδη δημοσιεύσει η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους έως και την 17η Οκτωβρίου προκειμένου να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Η πρόσκληση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαγνωστικής διαδικασίας κατά την ΓΑΙΑΟΣΕ και αποσκοπεί τόσο στην συλλογή προτάσεων για τις ανάγκες ωρίμανσης του ακινήτου όσο και στην καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και την μακροχρόνια εκμετάλλευσή του. Ερωτήματα προκαλεί η σπουδή με την οποία η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωρά στην προκήρυξη αυτή με σκοπό την «αξιοποίηση» του χώρου, στον οποίο είναι νωπά ακόμη τα δάκρυα των ανθρώπων που με τα χέρια έψαχναν να βρουν τα οστά των παιδιών τους. Αντί να περιφρουρηθεί από την εταιρία ο χώρος ακόμη και ως ύστατο φόρο τιμής στις «57» ψυχές που χάθηκαν και να διαφυλαχθεί με ιερότητα παρατηρείται μία νέα προσπάθεια «μπαζώματος».

TEMPI_KOULOURI2_21f17.jpg

Είναι απορίας άξιο ποια μπορεί να είναι η χρήση του αν και το θέμα δεν είναι καινούργιο καθώς πολλές φορές στο παρελθόν είχε συζητηθεί η προοπτική δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στο χώρο, ενώ συζητήσεις διεξήχθησαν και με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή.

Να θυμίσουμε ότι από την αρχή, από τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε πενήντα επτά ανθρώπους, οι συγγενείς των θυμάτων διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι ο ΟΣΕ παρότι εγκαλούμενος και στελέχη του διωκόμενα, εντούτοις, τα πειστήρια του δυστυχήματος επιλέχθηκε να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι.

TEMPI_KOULOURI1_9feae.jpg

Πάντως, στην παρούσα φάση, με εντολή του εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες καταγράφουν όλα τα πειστήρια του δυστυχήματος, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, προκειμένου προφανώς να είναι έτοιμα όλα όταν η ανακριτική διαδικασία ολοκληρωθεί. Στο πλαίσιο της καταγραφής δεν αποκλείεται να εξεταστούν και οι εναλάκτες των ηλεκτρομηχανών των εμπλεκόμενων στο δυστύχημα αμαξοστοιχιών μετά από σχετικό αίτημα συγγενούς θύματος.

TEMPI_KOULOURI2_a9c79.jpg

Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση του ακινήτου λήγει σε πρώτη φάση την 17η Οκτωβρίου ο προβληματισμός είναι εάν θα επισπευσθεί εξ αυτού, περαιτέρω η ανάκριση.

TEMPI_KOULOURI3_008ad.jpg

TEMPI_KOULOURI4_c7a17.jpg

«Κλείνει» η ανάκριση και θα «ξανανοίξει»;

Στο μεταξύ, εντός των επομένων ημερών ο εφέτης ανακριτής, που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών θα αποστείλει στοιχεία της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο, προκειμένου το Δικαστικό Συμβούλιο, όταν συγκροτηθεί να ασχοληθεί και με την περίπτωση των επτά Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.

Για την ακρίβεια θα αποστείλει τμήμα της δικογραφίας των Τεμπών καθώς και τα ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να προωθηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο που θα ασχοληθεί με την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Αυτό που αναμένει ο εφέτης ανακριτής είναι να αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο για το είδος της ευθύνης των Γενικών Γραμματέων, εάν δηλαδή έχουν αυτοτελή ευθύνη στο πολύνεκρο δυστύχημα ή συμμετοχική. Πάντως, το τμήμα της δικογραφίας που θα προωθήσει δεν θα περιλαμβάνει αξιολογική κρίση.

Ο Αρεοπαγίτης ανακριτής που θα κληρωθεί θα εξετάσει εάν προκύπτουν για τους «7» ποινικές ευθύνες και εάν αυτές είναι αυτοτελείς ή συμμετοχικές. Έτσι, εάν ο πρώην υπουργός παραμείνει με την παράβαση καθήκοντος, τότε δεν αποκλείεται το ίδιο να ισχύσει και για τους γραμματείς, να είναι δηλαδή συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος. Βέβαια, ο Αρεοπαγίτης ανακριτής θα εξετάσει εάν προκύπτουν για τους επτά και άλλου είδους αδικήματα.

Υπάρχει ωστόσο, σε αυτό το «παζλ» περίπτωση, ενώ η κύρια ανάκριση για το δυστύχημα να έχει κλείσει, αναλόγως με την άποψη του δικαστικού συμβουλίου να «ξανανοίξει» για να εξεταστεί η περίπτωση των «7».

Νομικοί κύκλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι το μείζον στην περίπτωση των Γενικών Γραμματέων της περιόδου 2016-2023 δεν είναι εάν οι ευθύνες τους είναι συμμετοχικές ή αυτοτελείς αλλά ο λόγος για τον οποίο δεν επιλέχθηκε να ασκηθούν διώξεις εναντίον τους στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, ώστε να προκύψουν ή όχι στοιχεία για τον πρώην υπουργό.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη

Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη

Παιχνίδια Εξουσίας
Ιτέα: Οδηγός κρατούσε μπάρα ισόπεδης διάβασης για να περάσουν τα αυτοκίνητα (Βίντεο)

Ιτέα: Οδηγός κρατούσε μπάρα ισόπεδης διάβασης για να περάσουν τα αυτοκίνητα (Βίντεο)

Ελλάδα
Τέμπη: Ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων επιβατών – αυτοπτών μαρτύρων

Τέμπη: Ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων επιβατών – αυτοπτών μαρτύρων

Ελλάδα
Τέμπη: Δύο εκκρεμότητες, ένας μυστηριώδης τεχνικός σύμβουλος και οι επτά γενικοί γραμματείς

Τέμπη: Δύο εκκρεμότητες, ένας μυστηριώδης τεχνικός σύμβουλος και οι επτά γενικοί γραμματείς

Ελλάδα

NETWORK

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

healthstat.gr
Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

healthstat.gr
Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

healthstat.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr