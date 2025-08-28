Games
Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει πάντως την ενοχή των δύο εκ των τριών.

Αθωώθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, o τότε προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής που κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Για την υπόθεση αυτή είχε ασκηθεί αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, μετά από αίτημα των συγγενών των θυμάτων, κατά της πρώτης εφετειακής απόφασης, που ναι μεν απέδωσε ευθύνες και έκρινε ενόχους τους 3 για πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια ωστόσο τους απάλλαξε από τις ανθρωποκτονίες και τις σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει πάντως την ενοχή των δύο εκ των τριών κατηγορουμένων και την απαλλαγή της πρώην δημάρχου, Ιωάννας Κριεκούκη.

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Οικονομία

Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί από το Εφετείο σε ποινές φυλάκισης από 14 έως και 18 μηνών με αναστολή για το αδίκημα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια δια παραλείψεως και είχαν απαλλαγεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Να σημειωθεί πάντως πως οι κατηγορίες είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και παραγράφονται ούτως ή άλλως το Νοέμβριο καθώς έχει ήδη παρέλθει 8ετία.

