Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ
Στόχος της κυβέρνησης στη ΔΕΘ είναι η ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης.

Η κυβέρνηση αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου 2025, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 5 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείξουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί δυναμική ανάπτυξης ικανή να οδηγήσει στον φετινό στόχο του 2,3%, θεωρείται βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν πολιτικά από την κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξουν το αφήγημά της περί σταθερής πορείας της χώρας και να προσδώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική εικόνα θα λειτουργήσει ως «παράθυρο ευκαιρίας» για να παρουσιαστούν με πιο πειστικό τρόπο οι παρεμβάσεις στη φορολογία, τα μέτρα για τη στέγη και οι ενισχύσεις στους συνταξιούχους, ενισχύοντας το πολιτικό μήνυμα ότι η ανάπτυξη δεν είναι απλώς στατιστική, αλλά μπορεί να μεταφραστεί σε ελάφρυνση των βαρών και σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι δείκτες αποδειχθούν απογοητευτικοί, το κυβερνητικό επιτελείο θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δυσκολίες της πραγματικής οικονομίας και στην ανάγκη να διατηρήσει το θετικό αφήγημα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο τρίμηνο η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2,2% σε ετήσια βάση, ωστόσο παρέμεινε στάσιμη σε τριμηνιαία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις επενδύσεις, οι οποίες παρουσίασαν μείωση 3,2% σε ετήσια και 6,1% σε τριμηνιαία βάση κατά το πρώτο τρίμηνο.

Στόχος της κυβέρνησης στη ΔΕΘ είναι η ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης, που παραδοσιακά σηκώνει το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος. Προβλέπεται η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ, η αύξηση του ορίου εφαρμογής του ανώτατου συντελεστή 44% που σήμερα ξεκινά από τις 40.000 ευρώ, καθώς και νέες εκπτώσεις για οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, θα ανακοινωθεί η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα εισοδήματα από ενοίκια, με στόχο την κινητοποίηση των ιδιοκτητών να διαθέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά.

Τέλος, στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι συνταξιούχοι. Η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση του επιδόματος των 250 ευρώ, τόσο ως προς τον αριθμό των δικαιούχων όσο και ως προς το ύψος του ποσού.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Πρώτη φορά ΔΕΘ για τον Στ. Κασελάκη

Πρώτη φορά ΔΕΘ για τον Στ. Κασελάκη

Ο Πληροφοριοδότης
Τα σημαντικότερα προβλήματα για την κυβέρνηση

Τα σημαντικότερα προβλήματα για την κυβέρνηση

Ο Πληροφοριοδότης
Η κυβέρνηση απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τσίπρα

Η κυβέρνηση απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τσίπρα

Πολιτική
Ο πρωθυπουργός περιφρονεί και απαξιώνει τη Βουλή

Ο πρωθυπουργός περιφρονεί και απαξιώνει τη Βουλή

Opinions

NETWORK

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευρώ

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευρώ

ienergeia.gr
Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

healthstat.gr
Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

healthstat.gr
Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

healthstat.gr
Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

ienergeia.gr
Ν. Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα

Ν. Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα

ienergeia.gr
SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

ienergeia.gr
Οστεοπόρωση και διατροφή: Πώς να ενισχύσετε τα οστά σας με φυσικό τρόπο

Οστεοπόρωση και διατροφή: Πώς να ενισχύσετε τα οστά σας με φυσικό τρόπο

healthstat.gr