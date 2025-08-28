Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Στόχος της κυβέρνησης στη ΔΕΘ είναι η ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης.

Η κυβέρνηση αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου 2025, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 5 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείξουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί δυναμική ανάπτυξης ικανή να οδηγήσει στον φετινό στόχο του 2,3%, θεωρείται βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν πολιτικά από την κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξουν το αφήγημά της περί σταθερής πορείας της χώρας και να προσδώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική εικόνα θα λειτουργήσει ως «παράθυρο ευκαιρίας» για να παρουσιαστούν με πιο πειστικό τρόπο οι παρεμβάσεις στη φορολογία, τα μέτρα για τη στέγη και οι ενισχύσεις στους συνταξιούχους, ενισχύοντας το πολιτικό μήνυμα ότι η ανάπτυξη δεν είναι απλώς στατιστική, αλλά μπορεί να μεταφραστεί σε ελάφρυνση των βαρών και σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι δείκτες αποδειχθούν απογοητευτικοί, το κυβερνητικό επιτελείο θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δυσκολίες της πραγματικής οικονομίας και στην ανάγκη να διατηρήσει το θετικό αφήγημα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο τρίμηνο η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2,2% σε ετήσια βάση, ωστόσο παρέμεινε στάσιμη σε τριμηνιαία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις επενδύσεις, οι οποίες παρουσίασαν μείωση 3,2% σε ετήσια και 6,1% σε τριμηνιαία βάση κατά το πρώτο τρίμηνο.

Στόχος της κυβέρνησης στη ΔΕΘ είναι η ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης, που παραδοσιακά σηκώνει το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος. Προβλέπεται η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ, η αύξηση του ορίου εφαρμογής του ανώτατου συντελεστή 44% που σήμερα ξεκινά από τις 40.000 ευρώ, καθώς και νέες εκπτώσεις για οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, θα ανακοινωθεί η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα εισοδήματα από ενοίκια, με στόχο την κινητοποίηση των ιδιοκτητών να διαθέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά.

Τέλος, στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι συνταξιούχοι. Η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση του επιδόματος των 250 ευρώ, τόσο ως προς τον αριθμό των δικαιούχων όσο και ως προς το ύψος του ποσού.