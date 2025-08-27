Απεργία 28/8/25: «Λουκέτο» για 24 ώρες - Ποιοι συμμετέχουν, τι ώρα οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Σε απεργιακό κλοιό «μπαίνει» η χώρα την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τους εργαζόμενους να δίνουν δυναμικό «παρών» σε συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας.

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία «κατεβαίνουν» την Παρασκευή αρκετοί κλάδοι εργαζομένων ζητώντας την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου.

Η ΑΔΕΔΥ απηύθυνε κάλεσμα για πανελλαδική συμμετοχή, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 π.μ στην πλατεία Συντάγματος ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Αθήνα καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην Παλιά Βουλή, από όπου θα ξεκινήσει πορεία προς το Σύνταγμα.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 28ης Αυγούστου συμμετέχουν όλες οι ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ, εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), εκπαιδευτικοί (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), υγειονομικοί (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ) κ.λπ.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, πλοία

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα λεωφορεία και το Μετρό παρά την 24ωρη απεργία ενώ οι μετακινήσεις δεν θα διαταραχθούν ούτε στα δρομολόγια των πλοίων καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν θα απεργήσει.

Αρχικά η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε αναγγείλει ότι θα συμμετάσχει με τετράωρη στάση εργασίας από τις 9:30 έως 13:30, τελικά η κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο και δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει πως «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

»Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, στα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.ά..

»Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση».

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει στην 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή ενώ η ΠΟΕ - ΟΤΑ δίνει ραντεβού με τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι το εργασιακό νομοσχέδιο δεν αποτελεί αναμόρφωση αλλά «παραμόρφωση», καθώς συγχέει ποινικά αδικήματα με πειθαρχικά παραπτώματα. «Ο πραγματικός στόχος είναι να καλυφθούν κυβερνητικές και πολιτικές ευθύνες, μεταφέροντας το βάρος στους εργαζόμενους και καθιστώντας τους εξαρτημένους από τη διοικητική ή πολιτική ηγεσία κάθε φορέα», υπογραμμίζει.

Κάλεσμα και από την ΕΛΜΕ Πειραιά. «Θέλουν να περνάνε τις αντιδραστικές τους αλλαγές και να μην κουνιέται φύλλο. Να τσακίζουν τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να τους λέμε κι ευχαριστώ. Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης, για ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τις ανάγκες και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, στα “θέλω” των επιχειρηματικών ομίλων» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 10.30 π.μ., στην είσοδο ΤΕΠ Νοσοκομείου.

Βέροια, 10 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Βόλος, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δημητριάδος).

Γιάννενα, 11 π.μ., στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ζάκυνθος, 10 π.μ., στην Αντιπεριφέρεια (παλαιά Νομαρχία).

Ηγουμενίτσα, 10:30 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Ηράκλειο, 10 π.μ., στα Λιοντάρια.

Καλαμάτα, 10 π.μ., στην Περιφέρεια.

Καρδίτσα, 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Κέρκυρα, 11 π.μ., έξω από την πρώην Νομαρχία.

Λάρισα, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας.

Λήμνος, 11 π.μ., στη Μύρινα (πλατεία ΟΤΕ).

Πάτρα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Πρέβεζα, 10.30 π.μ., στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πύργος, 10 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων.

Ρέθυμνο, 11 π.μ., στο Δημαρχείο

Σάμος, 11 π.μ., στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ.

Σητεία, 12 μ.μ., στο Νοσοκομείο

Σύρος, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (λιμάνι).

Τρίκαλα, 10 π.μ., στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Χαλκίδα, 10 π.μ., στην κεντρική πύλη του Νοσοκομείου.

Χανιά, 9.30 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων.

