Λαμπερή γιορτή υπό καταρρακτλωδη στο Σύνταγμα από τον Δήμο Αθηναίων για την επίσημη έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Παρά τον βροχερό καιρό, πλήθος κόσμου βρέθηκε στη λαμπερή εκδήλωση της φωταγώγησης του δέντρου, αλλά και ολόκληρης της πόλης, το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου, στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου για την πόλη.

Χάρης Δούκας: «Τα Χριστούγεννα είναι συναίσθημα, είναι αγάπη, είναι αλληλεγγύη. Στην Αθήνα, στις γιορτές, κανένας μόνος του»

Δίνοντας το σύνθημα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Τα Χριστούγεννα είναι συναίσθημα, είναι αγάπη, είναι αλληλεγγύη. Μας θυμίζουν σε όλους τα παιδικά μας χρόνια, τις ωραίες αναμνήσεις. Δίνουν και ένα μήνυμα να αφήνουμε το Εγώ. Να κοιτάζουμε το Εμείς. Στην Αθήνα, στις γιορτές, κανένας μόνος του. Όλοι μαζί να είμαστε έξω, να περνάμε όμορφα, να αγαπάμε και να στηρίζουμε, κυρίως τους πιο αδύναμους. Και να είμαστε καλά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejpi7ibcghl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε τον φετινό στολισμό, που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική και αξιοποιεί φωτισμό LED χαμηλής κατανάλωσης, τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές της πόλης. Το εντυπωσιακό έλατο, που έφτασε από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, με την άδεια του δασαρχείου Βυτίνας, αποτέλεσε το κέντρο της μεγάλης γιορτής.

Μουσική, συναυλίες και χριστουγεννιάτικος ρυθμός στην πόλη

Η βραδιά ξεκίνησε στις 17:00, με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Στις 18:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησε μια γιορτινή μουσική παρέλαση από το σιντριβάνι της Ερμού μέχρι την πλατεία. Από τις 18:30 έως τις 20:30, ο δημοφιλής ερμηνευτής Πάνος Μουζουράκης, μαζί με τη Σοφία Χριστοφορίδου, παρουσίασε ένα εντυπωσιακό live show ειδικά σχεδιασμένο για τη βραδιά.

Με αγαπημένες επιτυχίες και ιδιαίτερες διασκευές, διασκέδασε το κοινό, με τη συνοδεία της Παιδικής Χορωδίας του 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου δημιούργησε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα έχει ανάγκη τη χαρά, το φως και τη συλλογική εμπειρία. Μετά τη φωταγώγηση, το κέντρο αλλά και οι γειτονιές της πρωτεύουσας μπαίνουν πλέον σε πλήρη χριστουγεννιάτικη ροή, με ποικίλες δράσεις κι εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.