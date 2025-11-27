Αντίστροφη μέτρηση για την αποψινή φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα με τα εκατοντάδες λαμπιόνια, ενώ τη βραδιά θα ντύσει μουσικά ο Πάνος Μουζουράκης.

Γιορτινή λάμψη αποκτά απόψε η Αθήνα, καθώς το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος φωταγωγείται επίσημα, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου για το 2025. Το δέντρο, ύψους 19 μέτρων, που έφτασε από τη Βυτίνα πριν λίγες ημέρες, στολίστηκε με χιλιάδες λαμπιόνια και δεκάδες στολίδια από τα συνεργεία του δήμου Αθηναίων, τα οποία ολοκλήρωσαν τις τελευταίες «πινελιές» το πρωί της Τετάρτης.

Από τις 17:00 το απόγευμα η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει μουσική και κόσμο, με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων να ανοίγει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στις 18:00 τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα, ενώ ακολουθεί διπλή συναυλία του Πάνου Μουζουράκη πριν και μετά τη μεγάλη στιγμή της φωταγώγησης στις 19:30. Την εκδήλωση παρουσιάζουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ συμμετέχει και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, δίνοντας ιδιαίτερο χρώμα στη γιορτινή βραδιά.

Η ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας είναι ήδη μαγική, με πλήθος πολιτών να συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει από κοντά τη φωταγώγηση και να απολαύσει το εντυπωσιακό θέαμα ενόψει των Χριστουγέννων.

Δείτε εικόνες από την χριστουγεννιάτικη πλατεία Συντάγματος