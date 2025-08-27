Καμίνια: Η αυτοθυσία της αστυνομικού μητέρας 3 παιδιών για να σώσει 5χρονο εγκλωβισμένο σε μπαλκόνι

Aστυνομικός της ΔΙΑΣ και μάνα τριων παιδιών χωρίς δεύτερη σκέψη σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι στα Καμίνια για να βοηθήσει αβοήθητο 5χρονο.

Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα χθες βράδυ στα Καμίνια όταν ένα 5χρονο παιδάκι βρέθηκε ολομόναχο στο μπαλκόνι του σπιτιού του χωρίς καμία εποπτεία. Οι γονείς του απουσίαζαν και την φροντίδα του είχαν αναλάβει οι μεγαλύτερες αδερφές του 19 και 17 ετών αντίστοιχα. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και κανείς δεν υπήρχε στο σπίτι.

Οι κάτοικοι των γύρω διαμερισμάτων αντιλήφθηκαν ότι το μικρό παιδί βρισκόταν για αρκετή ώρα στο μπαλκόνι χωρίς εποπτεία και επίβλεψη ανηλίκων γεγονός που τους κινητοποίησε ώστε να καλέσουν την αστυνομία για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Σύμφωνα μάλιστα με την μαρτυρία των γειτόνων ο 5χρονος ήταν γυμνός και πετούσε διάφορα αντικείμενα στο δρόμο. Οι κινήσεις του

Το τηλεφώνημα στις Αρχές έδωσε σήμα στην ομάδα ΔΙΑΣ όπου έσπευσε άμεσα στο σημείο για να επιληφθεί της κατάστασης και να διαπιστωθεί τι συμβαίνει και το μικρό παιδί βρισκόταν μόνο του στο μπαλκόνι. Φτάνοντας στο σημείο διαπιστώθηκε ότι πράγματι το παιδί ήταν ολομόναχο και κανείς άλλος δεν υπήρχε στο διαμέρισμα για να τους ανοίξει την πόρτα. Τα λεπτά περνούσαν, ο μικρούλης πηγαινοερχόταν στο μπαλκόνι μην μπορώντας να μπει εκ νέου μέσα στο σπίτι και δεν υπήρχε πρόσβαση από άλλο σημείο.

Στη θέα του παιδιού «λύγισε» η αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ. Ούσα μητέρα τριών παιδιών ήξερε πολύ καλά ότι το παιδάκι έπρεπε πάση θυσία να απεγκλωβιστεί και να βρεθεί σε ασφαλές σημείο καθώς το ύψος του μπαλκονιού και τα κάγκελα κάθε άλλο παρά διασφάλιζαν την αποτροπή ατυχήματος. Δεν το σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή. Πήρε την γενναία απόφαση να σκαρφαλώσει και να κρεμαστεί η ίδια στα κάγκελα για να βρεθεί στο διαμέρισμα. Η αυτοθυσία της δεν ήταν απόφαση της στιγμής αλλά μια αυτονόητη πράξη κάθε μαμάς που βλέπει ένα παιδί στην ηλικία των δικών της παιδιών να είναι σε ανάγκη και ευάλωτο μην μπορώντας κανείς άλλος να το βοηθήσει.

Γείτονες μίλησαν στο Dnews και τόνισαν ότι η νεαρή αστυνομικός με αυταπάρνηση πήρε την απόφαση να γαντζωθεί και να κρεμαστεί στα κάγκελα για να σώσει το παιδάκι. Άπαντες παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επιχείρησης με κομμένη την ανάσα. Μια απροσεξία αρκούσε να τρομάξει το παιδί και να συμβεί κάποιο ατύχημα, πόσο μάλλον να τραυματιστεί και η ίδια η αστυνομικός αν στραβοπατούσε. Όμως όλα πήγαν καλά και όπως αποτυπώνεται στο video που κάνει το γύρο του διαδικτύου η αστυνομικός έφερε επιτυχώς εις πέρας την αποστολή της.

Αφού το παιδί απεγκλωβίστηκε από το μπαλκόνι, έδωσε σημεία ζωής η 19χρονη αδερφή αλλά και η 17χρονη. Επικαλέστηκαν ότι έλειψε η μεν πρώτη για λίγα λεπτά έχοντας όμως κλειδώσει την πόρτα του διαμερίσματος ενώ η 17χρονη ανέφερε ότι δεν πήρε χαμπάρι ότι το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι. Την υπόθεση χειρίζεται ο Εισαγγελέας καθώς πρόκειται για υπόθεση παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και αν δεν υπήρχε η παρατηρητικότητα των γειτόνων και η αυτοθυσία της μητέρας υπήρχε κίνδυνος το παιδί να βρεθεί στο κενό από μια απροσεξία.

Η κίνηση της νεαρής αστυνομικού και η αυτοθυσία της δεν έχουν περάσει απαρατήρητες. Είναι το πρόσωπο της ημέρας και η απόφασή της να βοηθήσει ένα παιδί αδιαφορώντας για τον κίνδυνο της δικής της ασφάλειας δεν είναι κάτι που συναντάμε καθημερινά. Το πλήθος που παρακολουθούσε την επιχείρηση απεγκλωβισμού ξέσπασε σε χειροκροτήματα για την θετική έκβαση, ενώ οι συνάδελφοί της μιλούν για μια πράξη θάρρους και επαγγελματισμού. Η ίδια, κρατώντας χαμηλούς τόνους, παρά τα συγχαρητήρια που δέχεται για τον ηρωισμό της, επιμένει πως έκανε απλώς το καθήκον της ως αστυνομικός και ως μητέρα. Όμως οφείλουμε να καταγράψουμε ότι πέρα από επαγγελματίας, η νεαρή αστυνομικός και μητέρα αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση, καθώς αποδεικνύει την ανιδιοτέλεια στην προσφορά.

{https://x.com/hellenicpolice/status/1960669519669518597}

To video που καταγράφει τις κινήσεις της ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο μικρούλης από το μπαλκόνει κόβει την ανάσα και κάνει από νωρίς σήμερα το γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να υποκλίνονται στην πράξη της και στην αποφασιστικότητά της. Όπως σημειώνεται και σε ανάρτηση στην σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή. Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια. Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση!».