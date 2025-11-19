Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα, λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία της έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί» .

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε μετά την απολογία του ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, που το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα της απαντησε πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

«Η φράση "το περιπολικό δεν είναι ταξί" δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» ανέφερε ο συνήγορος του αστυνομικού, Χρήστος Καραμανλής, ο οποίος υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως, έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Σε απολογία έχει κληθεί σήμερα από την ανακρίτρια και ο φρουρός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων ο οποίος ηταν στο φυλάκιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας και δεν παρενέβη, ενώ την περασμένη εβδομάδα απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας, η οποία επίσης υποστήριξε πως έπραξε το καθήκον της.

Υπενθυμίζεται πως το σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024, όταν η Κυριακή, συνοδευόμενη από έναν φίλο της, είχε μεταβεί στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία, φοβούμενη πως ο πρώην σύντροφός της την παρακολουθούσε. Η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια αστυνομικού φρουρού, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.

Τον περασμένο Γενάρη πρωτοβάθμιο πειθαρχικό δικαστήριο είχε αποφασίσει ποινές «χάδι» στους αστυνομικούς, που επέδειξαν πρωτοφανή αδιαφορία με αποτέλεσμα την άγρια δολοφονία της κοπέλας έξω από το ΑΤ.

Στους αστυνομικούς, που υπηρετούσαν στο ΑΤ των Αγίων Αναργύρων, επιβλήθηκε αργία έξι μηνών, ενώ στον αστυνομικό (τηλεφωνητή) που είπε στο θύμα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί» επιβλήθηκε απλά ένα χρηματικό πρόστιμο.

Τότε οι δικηγόροι της μητέρα της Κυριακής είχεν δηλώσει, μεταξύ άλλων, πως «οι σταγόνες αίματος των θυμάτων θα "συντροφεύουν" όσους κρατικούς λειτουργούς δολοφονούν καθημερινά τα θύματα με την συγκαλυπτική τους διάθεση και την απόλυτη αδιαφορία».