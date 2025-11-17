Παραλίγο τραγωδία τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοοκομείο Χανίων.

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όταν εκπυρσοκρότησε όπλο εξωτερικού φρουρού των φυλακών Αγυιάς, την ώρα που άλλαζε η βάρδια για την φύλαξη επικίνδυνου κρατουμένου.

Όπως διαβάζουμε στο zarpanews.gr, από τον πυροβολισμό επικράτησε πανικός, ενώ η σφαίρα κατέληξε εντέλει σε γυψοσανίδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κρατούμενος που νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική, τραυματίστηκε σοβαρά από τζάμια που κατάπιε μέσα στις φυλακές ενώ πριν από διάστημα έξι μηνών είχε νοσηλευτεί ξανά επειδή είχε καταπιεί μαχαίρι!

Πρόκειται για κατάδικο που εκτίει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται πως δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο.