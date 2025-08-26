Games
Άλιμος: 16χρονοι βρήκαν όπλο στο προαύλιο Δημοτικού

Άλιμος: 16χρονοι βρήκαν όπλο στο προαύλιο Δημοτικού Φωτογραφία: notia.gr
Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

Τρεις 16χρονοι μαθητές εντόπισαν το βράδυ της Δευτέρας (25/8) ένα πιστόλι στο προαύλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου. Οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν στον χώρο του σχολείου, όταν ο ένας από αυτούς, φτάνοντας πρώτος, αντίκρισε το όπλο δίπλα στην είσοδο σύμφωνα με το notia.gr.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ενημέρωσαν την Άμεση Δράση, και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό. Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε βιαστικά στο προαύλιο, πιθανώς για να το ξεφορτωθεί, φοβούμενος κάποιον έλεγχο, καθώς στην περιοχή συνήθως στήνονται μπλόκα από τη ΔΙΑΣ.

Το όπλο εστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. O Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, ερωτηθείς για το συμβάν σημείωσε ότι χθες ήταν η πρώτη ημέρα που τα προαύλια των σχολείων άνοιξαν μετά τις διακοπές. Ο φύλακας, που άνοιξε την κεντρική είσοδο στις 17:30, δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του όπλου.

