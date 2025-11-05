6 βρύσες του σχολείου «έκαναν φτερά» λίγες μόλις μέρες μετά την τοποθέτησή τους.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών στο Μενίδι, όπου άγνωστοι δράστες ξήλωσαν και έκλεψαν τις βρύσες από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, αφήνοντας τους μαθητές χωρίς νερό.

Το πρωί της Τετάρτης, εκπαιδευτικοί και παιδιά διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι οι έξι καινούργιες βρύσες, που είχαν τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες, είχαν εξαφανιστεί. Οι βρύσες είχαν αγοραστεί με χρήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στο πλαίσιο προσπαθειών για τη βελτίωση των υποδομών του σχολείου. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ η σχολική κοινότητα εκφράζει οργή και απογοήτευση για το γεγονός ότι στόχος κλοπής έγινε ο ίδιος ο χώρος όπου μαθαίνουν και παίζουν τα παιδιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0m5e39c135?integrationId=40599y14juihe6ly}