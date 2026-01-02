Τα κανάλια του MTV που μετέδιδαν μόνο μουσική έκλεισαν οριστικά ενώ όσα μείνουν ανοιχτά θα μεταδίδoυν reality.

Τέλος εποχής για το MTV καθώς με την έλευση του 2026 όλα τα κανάλια που μετέδιdαν αποκλειστικά και μόνο μουσική έκλεισαν και επίσημα.

Το MTV έκλεισε όπως ακριβώς άνοιξε: έπαιξαν το κλασικό τραγούδι New Wave του 1979 και το πρώτο βίντεο που πρόβαλε ποτέ το MTV όταν ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1981, το «Video Killed The Radio Star» των Buggles.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το δίκτυο έκλεισε τους τελευταίους 24ωρους σταθμούς με βίντεοκλιπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ τα MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live αφαιρέθηκαν από πλατφόρμες όπως το Sky και η Virgin Media.

Το κορυφαίο κανάλι του MTV θα παραμείνει ενεργό στη Βρετανία και άλλες χώρες αλλά αναμένεται να συνεχίσει να μεταδίδει κυρίως σειρές reality. Η μητρική εταιρεία του MTV, Paramount Skydance, αναμένεται επίσης να κλείσει κανάλια που μεταδίδουν μόνο μουσική στην Αυστραλία, την Πολωνία, τη Γαλλία και τη Βραζιλία. Άγνωστη παραμένει ακόμα η πλήρης λίστα των καναλιών που πρόκειται να κλείσουν.

Οι αλλαγές στο MTV ήρθαν καθώς η Paramount Skydance στοχεύει να μειώσει το κόστος μετά την επιτυχημένη και αμφιλεγόμενη συγχώνευσή της νωρίτερα φέτος. Αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος David Ellison φέρεται να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την αναζωογόνηση του MTV και άλλων καλωδιακών καναλιών, αν και δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς θα συνεπάγεται αυτό.

Τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ellison είχε συγκεντρώσει ιδέες για το MTV από σημαντικούς παίκτες της μουσικής βιομηχανίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν γίνει συζητήσεις για τη μετατροπή του MTV σε μια διαδικτυακή υπηρεσία streaming που θα μπορούσε ενδεχομένως να ανταγωνιστεί το Spotify ή το YouTube.

Η απόφαση να μειωθούν τα κανάλια του MTV που προορίζονταν αποκλειστικά για μουσικά θέματα δεν ήταν το μόνο μέτρο μείωσης κόστους που έλαβε η Paramount φέτος. Τον Φεβρουάριο, όταν η συγχώνευση με την Skydance βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, το MTV ανακοίνωσε ότι θα έκλεινε αρκετές εκδηλώσεις απονομής βραβείων, συμπεριλαμβανομένων των MTV Europe Music Awards και των MTV Latin America’s MIAW Awards, γνωστά ως Millennial Awards.

Με πληροφορίες του Rolling Stone