Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φθιώτιδα: Πυροβόλησε με καραμπίνα τον αδελφό του, τα σκάγια τραυμάτισαν άλλους 2

Φθιώτιδα: Πυροβόλησε με καραμπίνα τον αδελφό του, τα σκάγια τραυμάτισαν άλλους 2 Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Συνελήφθη ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου στη Φθιώτιδα.

Σε πυροβολισμούς κατέληξε καβγάς μεταξύ αδελφών στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, σε κοινότητα της Σπερχειάδας, στον δήμο Μακρακώμης, ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε εναντίον του αδελφού του. Ο δεύτερος έτρεξε για να γλιτώσει, αλλά τα σκάγια τραυμάτισαν τόσο εκείνον όσο και δύο άνδρες που έκαναν εργασίες κοντά στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και από εκεί στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ συνελήφθη ο 60χρονος που πυροβόλησε. Τα δύο αδέλφια φέρεται να είχαν κτηματικές διαφορές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Ελλάδα
Πυροβολισμοί σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη: 3 νεκροί, 9 τραυματίες

Πυροβολισμοί σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη: 3 νεκροί, 9 τραυματίες

Διεθνή
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ - Εντοπίστηκαν 36 κάλυκες

Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ - Εντοπίστηκαν 36 κάλυκες

Διεθνή
Ηράκλειο: 42χρονος αυτοτραυματίστηκε με καραμπίνα στο πόδι και ακρωτηριάστηκε

Ηράκλειο: 42χρονος αυτοτραυματίστηκε με καραμπίνα στο πόδι και ακρωτηριάστηκε

Ελλάδα

NETWORK

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr