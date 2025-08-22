Φθιώτιδα: Πυροβόλησε με καραμπίνα τον αδελφό του, τα σκάγια τραυμάτισαν άλλους 2

Συνελήφθη ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου στη Φθιώτιδα.

Σε πυροβολισμούς κατέληξε καβγάς μεταξύ αδελφών στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, σε κοινότητα της Σπερχειάδας, στον δήμο Μακρακώμης, ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε εναντίον του αδελφού του. Ο δεύτερος έτρεξε για να γλιτώσει, αλλά τα σκάγια τραυμάτισαν τόσο εκείνον όσο και δύο άνδρες που έκαναν εργασίες κοντά στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και από εκεί στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ συνελήφθη ο 60χρονος που πυροβόλησε. Τα δύο αδέλφια φέρεται να είχαν κτηματικές διαφορές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.