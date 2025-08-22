Games
Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σαρωνίδα: Έλος με σκουπίδια και στάσιμα νερά στην κεντρική παραλία (Βίντεο)

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σαρωνίδα: Έλος με σκουπίδια και στάσιμα νερά στην κεντρική παραλία (Βίντεο) Φωτογραφία: ACTION24
«Εδώ και δύο χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα» καταγγέλουν κάτοικοι της Σαρωνίδας.

Περιβαλλοντικό έγκλημα καταγγέλλουν οι κάτοικοι στη Σαρωνίδα, καθώς στην κεντρική πλαζ έχει δημιουργηθεί έλος με στάσιμα νερά, που απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία.

«Δεν είναι προσεγμένη από τον δήμο η παραλία», λέει κάτοικος στην κάμερα του Action24 ενώ άλλοι καταγγέλλουν ότι «εδώ και δύο χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα».

Σύμφωνα με φορείς τα βρώμικα νερά και τα σκουπίδια στην παραλία είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι

«Είναι δύο ποτάμια που τρέχουν. Όποτε βρέχει, είναι ανοιχτά και πάει το βρόχινο νερό στη θάλασσα. Αυτά είναι τα λύματα της φυσικής ροής, αν τα αφήσεις τώρα να τρέχουν μπορεί να βγάλουν και βρομιές και οτιδήποτε» δήλωσε ο Πέτρος Φίλιππος, πρώην δήμαρχος Σαρωνικού.

