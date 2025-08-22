Games
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα, μήνυμα από το 112

Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα, μήνυμα από το 112 Φωτογραφία: neosagon
Στην Κρύα Βρύση ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά που ξέσπασε στην Καρδίτσα είχε ως συνέπεια να ενεργοποιηθεί το 112 και μέσω μηνύματος οι πολίτες κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στην Κρύα Βρύση. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή.

{https://x.com/112Greece/status/1958893906797515105}

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Ρίψεις νερού κάνουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1958890503509856568}

Περισσότερα σε λίγο

