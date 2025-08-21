Η ActionAid καλεί κυβέρνηση και πολιτικό προσωπικό να σεβαστούν τον σημαντικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών

«Η απαξίωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών υπονομεύει την ίδια την Κοινωνία» τονίζει η ActionAid.

Απάντηση σε όλα όσα έχουν ακουστεί από κυβερνητικά χείλη τον τελευταίο καιρό περί εθελοντισμού δίνει με ανακοίνωσή της η ActionAid.

Η οργάνωση αναφέρει πως «οι πρόσφατες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και την έννοια του εθελοντισμού αποτελούν ουσιαστικά επίθεση στην ίδια την κοινωνία».

Η ActionAid συνεχίζει λέγοντας πως «η γενίκευση και η δυσφήμιση απαξιώνουν το πολυετές έργο τους και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. Οι ΟΚοιΠ δεν είναι εμπόδιο στη δημοκρατική λειτουργία μιας κοινωνίας – αντίθετα ενισχύουν τα θεμέλιά της και προσφέρουν στήριγμα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και την ίδια τη χώρα. Η συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στο ΑΕΠ της Ελλάδας υπολογίζεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας πάνω από 88.400 θέσεις εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η οικονομική αξία του εθελοντισμού που ανέρχεται στα 357 εκατομμύρια ευρώ» σημειώνει η ActionAid.

Τονίζει ακόμα ότι «ο ρόλος μας έχει αναγνωριστεί πολλαπλώς, τόσο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

»Όσον αφορά τις εξαγγελίες για ελέγχους σε όσες πλευρές εκφράζουν διαφωνίες προς την ασκούμενη πολιτική, αυτές συνιστούν επικίνδυνη ολίσθηση. Ο έλεγχος στη λειτουργία των ΟΚοιΠ είναι θεμιτός και αυτός είναι ο λόγος που πρώτα εμείς τον επιζητούμε, αφού έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία. Όταν, όμως, παρουσιάζεται ως απειλή ή εργαλείο τιμωρίας μετατρέπεται σε μορφή φίμωσης και εκφοβισμού» σημειώνει η οργάνωση.

Καλεί επίσης την «κυβέρνηση -και συνολικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας- να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τον σημαντικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών ως θεμελιώδη εταίρο στη διασφάλιση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στην ανακοίνωσή της η ActionAid καταλήγει λέγοντας πως «θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το έργο μας στην Ελλάδα και να επιτελούμε τον ρόλο μας ως βασικός κοινωνικός εταίρος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς».

{https://www.instagram.com/p/DNnUS72tlX4/}