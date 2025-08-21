Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Η ActionAid καλεί κυβέρνηση και πολιτικό προσωπικό να σεβαστούν τον σημαντικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών

Η ActionAid καλεί κυβέρνηση και πολιτικό προσωπικό να σεβαστούν τον σημαντικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών Φωτογραφία: ACTIONAID
«Η απαξίωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών υπονομεύει την ίδια την Κοινωνία» τονίζει η ActionAid.

Απάντηση σε όλα όσα έχουν ακουστεί από κυβερνητικά χείλη τον τελευταίο καιρό περί εθελοντισμού δίνει με ανακοίνωσή της η ActionAid.

Η οργάνωση αναφέρει πως «οι πρόσφατες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και την έννοια του εθελοντισμού αποτελούν ουσιαστικά επίθεση στην ίδια την κοινωνία».

Η ActionAid συνεχίζει λέγοντας πως «η γενίκευση και η δυσφήμιση απαξιώνουν το πολυετές έργο τους και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. Οι ΟΚοιΠ δεν είναι εμπόδιο στη δημοκρατική λειτουργία μιας κοινωνίας – αντίθετα ενισχύουν τα θεμέλιά της και προσφέρουν στήριγμα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και την ίδια τη χώρα. Η συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στο ΑΕΠ της Ελλάδας υπολογίζεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας πάνω από 88.400 θέσεις εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η οικονομική αξία του εθελοντισμού που ανέρχεται στα 357 εκατομμύρια ευρώ» σημειώνει η ActionAid.

Τονίζει ακόμα ότι «ο ρόλος μας έχει αναγνωριστεί πολλαπλώς, τόσο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

»Όσον αφορά τις εξαγγελίες για ελέγχους σε όσες πλευρές εκφράζουν διαφωνίες προς την ασκούμενη πολιτική, αυτές συνιστούν επικίνδυνη ολίσθηση. Ο έλεγχος στη λειτουργία των ΟΚοιΠ είναι θεμιτός και αυτός είναι ο λόγος που πρώτα εμείς τον επιζητούμε, αφού έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία. Όταν, όμως, παρουσιάζεται ως απειλή ή εργαλείο τιμωρίας μετατρέπεται σε μορφή φίμωσης και εκφοβισμού» σημειώνει η οργάνωση.

Καλεί επίσης την «κυβέρνηση -και συνολικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας- να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τον σημαντικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών ως θεμελιώδη εταίρο στη διασφάλιση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στην ανακοίνωσή της η ActionAid καταλήγει λέγοντας πως «θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το έργο μας στην Ελλάδα και να επιτελούμε τον ρόλο μας ως βασικός κοινωνικός εταίρος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς».

{https://www.instagram.com/p/DNnUS72tlX4/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Η Κοινωνία των Πολιτών στην υπηρεσία υπεράσπισης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Η Κοινωνία των Πολιτών στην υπηρεσία υπεράσπισης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Opinions
Προκόπης Παυλόπουλος: Η Κοινωνία των Πολιτών στην υπηρεσία υπεράσπισης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας*

Προκόπης Παυλόπουλος: Η Κοινωνία των Πολιτών στην υπηρεσία υπεράσπισης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας*

Πολιτική
Δ. Αθηναίων: Συμμαχία με πέντε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων

Δ. Αθηναίων: Συμμαχία με πέντε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων

Ελλάδα
Το “The Love Van”, με την υποστήριξη των πρατηρίων Shell, ταξίδεψε σε σχολεία της χώρας

Το “The Love Van”, με την υποστήριξη των πρατηρίων Shell, ταξίδεψε σε σχολεία της χώρας

Επιχειρήσεις

NETWORK

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Κρούσμα πανώλης σημειώθηκε στην Καλιφόρνια

Κρούσμα πανώλης σημειώθηκε στην Καλιφόρνια

healthstat.gr
Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

healthstat.gr
Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

healthstat.gr
Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

healthstat.gr