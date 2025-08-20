Games
Φωτιά σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα: Καταστράφηκαν 284 σπίτια και επιχειρήσεις

Φωτιά σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα: Καταστράφηκαν 284 σπίτια και επιχειρήσεις Φωτογραφία: EUROKINISSI
Πρόκειται για κτίρια και επιχειρήσεις που χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και κόκκινα μετά τις φωτιές χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις πληγείσες περιοχές οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων.

Ο αριθμός των κατεστραμμένων σπιτιών και επιχειρήσεων από τις φωτιές του Αυγούστου που σάρωσαν την Αχαΐα, την Πρέβεζα, την Άρτα και τη Ζάκυνθο ανέρχεται σχεδόν στα 300 με τον φόβο - αν όχι τη σιγουριά- ότι θα αυξηθεί, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι αυτοψίες σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα για τους πυρόπληκτους, που τίθενται σε εφαρμογή ανάλογα με τον βαθμό της ζημιάς που έχουν υποστεί οι πυρόπληκτοι, και όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης «Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για επισκευή ή ανακατασκευή του ακινήτου τους».

fotia-_patra2_c5c2d.jpg

Στην ίδια ανακοίνωση με σημερινή ημερομηνία αναφέρεται πως «Ανάλογα με το βαθμό ζημίας, οι πληγέντες δικαιούνται οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής: 2.000 ευρώ για πράσινα κτίρια, 4.000 ευρώ για κίτρινα, 6.000 ευρώ για κόκκινα. Επιπλέον, 600 ευρώ καταβάλλονται ως επίδομα πρώτων αναγκών. Οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, μπορούν άμεσα να προβούν σε μίσθωση κατοικίας. Η επιδότηση ενοικίου ξεκινά από 300 ευρώ και φτάνει έως τα 500 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού».

Ωστόσο τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις αυτές δεν αναφέρονται στην καταστροφή δέντρων, δασών και κάθε πηγής φυσικού πόρου.

Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα των αυτοψιών σε Αχαΐα, Πρέβεζα- Άρτα, Ζάκυνθος η λίστα έχει ως εξής:

axaia1_9c641.jpg

fotia22_d5bf9.jpg

Την Τετάρτη, σύμφωνα με το υπουργείο, ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος πραγματοποίησε διαδοχικές συσκέψεις στις περιοχές της Αχαΐας, της Πρέβεζας, της Άρτας και της Ζακύνθου, οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές ενώ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη για τη Χίο, παρουσία του δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή και του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότη Μηταράκη.

Οι συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών, των περιφερειακών δομών και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Στόχος ήταν η άμεση αποτύπωση της κατάστασης και η καταγραφή των αναγκών σε κάθε περιοχή. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ακούστηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των τοπικών κοινωνιών, ενώ συμφωνήθηκε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών .

fotia-patra1_b87cb.jpg

Καθιερώθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για τους δήμους και τις περιφέρειες, προκειμένου να κατατεθούν άμεσα οι φάκελοι των πληγέντων και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων. Έως την 1η Σεπτεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δήμο, συνοδευόμενη από το δελτίο αυτοψίας, καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε9. Μετά τη1η Σεπτεμβρίου, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να ξεκινήσουν την αποστολή φακέλων των δικαιούχων – πληγέντων στις υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής.

Σύμφωνα με το υπουργείο τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, μετέβησαν σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν, προχωρώντας σε πλήρη και επιτόπια καταγραφή των ζημιών. Μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες σε όλες τις πληγείσες περιοχές».

Τα μέτρα στήριξης

- Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών.
- Στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες.
- Κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70%.
- Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
- Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για αποκατάσταση υποδομών και δικτύων.

