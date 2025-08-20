Games
Ελλάδα

Νέες αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την γυναικοκτονία στη Χαλάνδρι προχτές το μεσημέρι.

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία, βρίσκεται ο 28χρονος που δολοφόνησε μέρα μεσημέρι μία 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το θύμα έφερε 15 μαχαιριές, ενώ ο δράστης δεν σταμάτησε ούτε όταν έσπασε η λάμα του μαχαιριού που κρατούσε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος είχε μαζί του δύο μαχαίρια. Όταν το πρώτο έσπασε, έβγαλε το δεύτερο και συνέχισε την επίθεση.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Ελλάδα
Ελλάδα

Ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι το θύμα τον δυσφημούσε, γεγονός που –όπως είπε– οδήγησε φίλους και γνωστούς να τον αποκόψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλούν. Αυτός ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που αποφάσισε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Όταν η γυναίκα αντέδρασε και άρχισε να φωνάζει, εκείνος της κατάφερε τα πολλαπλά πλήγματα.

Οι μαρτυρίες των φίλων

Ωστόσο, από τις καταθέσεις των φίλων του 28χρονου προκύπτει ότι η 47χρονη ουδέποτε τον είχε κακολογήσει. Αντιθέτως, ανέφεραν ότι είχαν απομακρυνθεί από τον ίδιο επειδή είχε γίνει οξύθυμος και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Ο δράστης πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου.

